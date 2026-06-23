Нет работы? Как предпенсионеру в 2026 году получать 2 года пособие по безработице
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Предпенсионеры в 2026 году могут получать пособие по безработице до 24 месяцев. Разбираем размер выплат, условия оформления и пошаговую инструкцию — в материале Life.ru.
В каком случае предпенсионеры могут получать пособие по безработице. Обложка © ТАСС / Олег Елков
Предпенсионеры, те, кому до выхода на страховую пенсию по старости осталось не более пяти лет, могут получать пособие по безработице до 24 месяцев, когда обычно его выплачивают не более одного года. В сегодняшнем материале рассказываем, кто имеет право на более длительную выплату, как её оформить и сколько вы будете получать.
Кто считается предпенсионером в 2026 году
В 2026 году в значении термина «предпенсионер» ничего не изменилось — им по-прежнему является тот гражданин, которому до назначения страховой пенсии по старости осталось пять лет или меньше.
Важно также отметить, что если у человека есть право на досрочную пенсию (например, у педагогов, медиков, работников опасных производств, многодетных матерей), то предпенсионером он станет за пять лет до выхода как раз на эту досрочную пенсию.
Данный статус присваивается автоматически — отдельно подавать заявление не нужно.
Размер и срок выплат пособий по безработице для предпенсионеров: сколько и как долго платят в 2026 году
В 2026 году пособие по безработице было проиндексировано на 6,8%, и сегодня для предпенсионера его максимальный размер составляет 16 067 рублей, а минимальный — 1884 рубля. А ещё верхняя граница сохраняется на протяжении всего периода получения пособия, а не только в первые месяцы, как это работает в стандартных ситуациях (для нельготных категорий максимальная сумма снижается до 6280 рублей).
Вообще, размер пособия считают от среднего заработка: первые три месяца — 75%, далее — 60%, а с восьмого месяца — 45%. Но во всех случаях действует лимит в 16 067 рублей. То есть и больше этой суммы платить предпенсионеру не могут, но и урезать с четвёртого месяца выплату до 6280 рублей тоже не будут. Важно также выполнить условие — работать по трудовому договору, уволиться в течение года до обращения и за этот год отработать не менее 26 недель.
И, наконец, срок выплаты, который может быть больше стандартных 12 месяцев.
Предпенсионеры могут получать пособия более 12 месяцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Увеличить его можно за счёт длительного страхового стажа. Так за каждый год сверх минимального (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин) срок продлевают на две недели. Максимальный общий срок с учётом этих надбавок — 24 месяца в течение 36 месяцев.
Ну и, естественно, пособие назначают только тем, у кого нет официального заработка (трудовой договор, ГПХ).
Как оформить пособие по безработице для предпенсионеров: пошаговая инструкция
Чтобы оформить пособие по безработице, вам, естественно, понадобятся паспорт, документ об образовании, трудовая книжка (если есть). Справка о среднем заработке не нужна — центр занятости запросит её через Социальный фонд.
Собрав все документы, подайте заявление. Сейчас удобнее всего сделать это онлайн через портал «Работа России» (авторизоваться можно через «Госуслуги»). Также можно лично обратиться в центр занятости.
После нужно прикрепить резюме. Это критически важно: резюме нужно загрузить в течение трёх календарных дней после подачи заявления, иначе последует отказ.
Теперь дождитесь решения. Центр занятости в течение примерно 11 дней будет подбирать вакансии. Если работу найти не удастся, вас признают безработным и назначат пособие.
Обязательно соблюдайте правила. Регулярно проходите перерегистрацию в ЦЗН. Если вы откажетесь от двух подходящих вакансий без уважительной причины вас лишат права на пособие.
Какие ещё льготы есть у предпенсионеров
Помимо пособия по безработице, статус предпенсионера даёт и другие преимущества:
Два оплачиваемых дня в год на диспансеризацию с сохранением места и среднего заработка.
Фото © ТАСС / Олег Елков
Освобождение от налога на имущество по одному объекту каждого вида (если имущество не используется в предпринимательстве); по земельному налогу — вычет на 600 кв. м (6 соток) по одному участку.
А также региональные льготы: скидки на проезд, льготы по соцкартам, поддержка в медицине — перечень зависит от субъекта РФ.
Подробно об этом мы рассказывали в нашей статье.
FAQ: частые вопросы
Нужно ли подтверждать статус предпенсионера отдельно?
Нет, с 2026 года он присваивается автоматически.
Если я уволился по собственному желанию, положена ли выплата?
Да, но размер и сам факт назначения зависят от других условий (стаж, причина увольнения).
Можно ли получать пособие и подрабатывать?
Нет, пособие платят только при полном отсутствии официального заработка.
Что делать, если ЦЗН долго не подбирает вакансии?
Можно активно самому искать варианты и предлагать их специалисту центра — это ускорит процесс.
Как проверить, какие региональные льготы мне положены?
Обратитесь в соцзащиту по месту жительства или проверьте информацию на портале вашего региона.
Заключение
Статус предпенсионера даёт немало выгод — увеличенные максимальные лимиты на пособие по безработице, право на более длительное его получение и другие полезные льготы. Но так или иначе, если работа потеряна, важно не затягивать с обращением в центр занятости. Проверьте свой статус предпенсионера (он определяется автоматически), соберите базовые данные и подайте заявление.