Почти 600 тысяч россиян получат пенсионные накопления: Названа средняя сумма

В 2027 году единовременную выплату пенсионных накоплений смогут получить 592,9 тысячи россиян. Средний размер выплаты превысит 119 тысяч рублей, следует из данных федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Согласно документу, в 2028 году претендовать на такую выплату смогут около 574 тысяч человек. Средняя сумма для них прогнозируется на уровне 113,5 тысячи рублей. Пенсионные накопления формировались за счёт страховых взносов работодателей, которые поступали в период с 2002 по 2013 год. В состав накоплений также могли войти инвестиционный доход и средства материнского капитала.

Получить сформированные средства можно несколькими способами. В их числе единовременная выплата, накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата.

Ранее сообщалось, что получить дополнительные выплаты к страховой пенсии в 2026 году россияне могут при наличии определённых оснований. На размер прибавки влияют возраст, продолжительность стажа и наличие нетрудоспособных иждивенцев.