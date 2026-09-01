Сколько нужно на старость: Россияне назвали пенсию мечты в 2026 году

Чтобы жить достойно, россиянам, по их собственной оценке, нужна пенсия в среднем более 56 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

Точная цифра, которую граждане считают приемлемой, составляет 56 600 рублей. По данным опроса, за пять месяцев запросы заметно подросли: ещё в марте 2026 года речь шла о 53 500 рублях, то есть ожидания увеличились на 6%.

Мужчины хотят получать на старости больше, чем женщины. У них планка достойной пенсии — 58,3 тысячи рублей, тогда как женщины называют сумму в 55 тысяч.

Разнятся ожидания и в зависимости от образования. Обладатели вузовского диплома считают нормальной пенсию в 59,2 тысячи рублей в месяц, а те, кто окончил колледж или техникум, — 54,1 тысячи.

Опрос проводился с 1 по 27 августа 2026 года. В нём приняли участие 1600 человек.

Ранее Life.ru рассказывал, что пенсия неработающего россиянина не может опускаться ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. Если назначенных выплат не хватает, разницу покрывают социальной доплатой, пояснили в Госдуме. Там отметили, что правило действует и для тех, кому не хватило стажа и пенсионных баллов на страховую пенсию, — им положена социальная пенсия по старости.