Как будем жить с 1 сентября 2026: вторая пенсия, двойные сверхурочные, школа без телефонов и арест имущества за посты Оглавление Что вступает в силу 1 сентября 2026: главные изменения Изменения в школах с 1 сентября Арест имущества релокантов без суда Новые законы для мигрантов 2026 Вторая пенсия Штрафы за сбор грибов в регионах Техосмотр с 1 сентября 2026 Цифровой рубль с 1 сентября 2026 Сверхурочные увеличены Запрет испытательного срока Самозапрет на участие в азартных играх Диспансеризация Какие законы вступают в силу 1 сентября 2026 года: мигранты, техосмотр, ЖКХ, школы и другие изменения — главное в материале Life.ru. 30 августа, 22:15 Новые законы с 1 сентября 2026: какие изменения ждут россиян. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что вступает в силу 1 сентября 2026: главные изменения

Начало осени принесло с собой огромный пласт изменений, которые заметно отразятся на жизни россиян. Нас ждёт внедрение цифрового рубля, изменения в техосмотрах и увеличение лимита сверхурочной работы. Помимо этого в силу вступают новые законы для мигрантов, а в школах вместо привычных звонков будут играть советские и российские песни. Но это ещё далеко не полный список того, что изменится с 1 сентября 2026 года. Обо всём по порядку расскажем далее.

Изменения в школах с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года использование телефонов на уроках в школах будет запрещено. Именно такие заголовки встречались в СМИ последние недели августа. На самом деле норма была принята ещё в 2024 году на федеральном уровне. Нынешний же приказ Минпросвещения лишь вносит изменения в более ранний документ (№ 115 от 2021 года), чтобы привести его в соответствие с федеральной нормой. То есть фактически ничего нового в вопросе использования мобильников в школах не будет — они также запрещены полностью на уроках и допускаются с разрешения самой школы на переменах.

Другим интересным новшеством станут песни советских и современных авторов, которые будут играть вместо привычных школьных звонков. Проект под названием «Мелодии вместо звонков» был запущен ещё в 2024 году, но в тестовом режиме. С 1 сентября 2026 года он начнёт работу во всех регионах страны. В течение всего учебного года мелодии будут меняться каждый месяц, и каждую подборку посвятят какой-то памятной дате. Например, сентябрьский плейлист составили из песен о школе, знаниях и учителях — туда вошли «Дважды два — четыре», «Учат в школе», «Первоклашка» и «Песня первых» Дениса Майданова.

Арест имущества релокантов без суда

Как теперь будут арестовывать имущество релокантов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 сентября 2026 года релоканты (уехавшие граждане) могут лишиться своего движимого, недвижимого имущества и денег на счетах за дискредитацию армии, призывы к санкциям против России и экстремизм. Процедура теперь будет проходить без суда и уведомления владельца. Этот закон касается обеспечительного ареста имущества. Подробно о новой норме мы уже рассказали в нашем материале.

Новые законы для мигрантов 2026

Мигрантов сентябрь встретил ужесточением правил прохождения медосмотра. Так, с 1 сентября 2026 года вступил в силу подписанный президентом в июне закон, который сократил срок прохождения медосвидетельствования для иностранцев с 90 до 30 дней. Чем грозит уклонение от медосмотра, а также какие ещё изменения для мигрантов ввели в этом году, читайте в статье Life.

Вторая пенсия

Также у некоторых категорий граждан в сентябре 2026 года появится возможность оформить вторую пенсию. Одновременно получать две пенсии могут:

военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, которые после выхода на пенсию работали в гражданских организациях (формируется право на страховую пенсию по старости);

граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы (государственная пенсия + страховая по старости);

члены семей погибших военнослужащих (пенсия по потере кормильца + страховая по старости);

космонавты и работники лётно-испытательного состава.

Чтобы оформить вторую (страховую) пенсию, нужно достичь возраста 64 лет (мужчины) или 59 лет (женщины), иметь не менее 15 лет гражданского страхового стажа, а также накопить минимум 30 пенсионных баллов.

Автоматически вторую пенсию не назначат — нужно подать заявление (через «Госуслуги», в Социальном фонде или МФЦ). Сделать это можно не раньше чем за месяц до наступления пенсионного возраста. При этом на вторую пенсию в полном объёме распространяются все индексации, а фиксированная выплата к ней не учитывается.

Штрафы за сбор грибов в регионах

За сбор каких грибов в 2026 году штраф. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Сентябрьский поход в лес за грибами может обернуться штрафом. С 1 сентября 2026 года сразу несколько регионов ввели собственные штрафы за сбор грибов. Life разобрался, за какие грибы можно не только заплатить кругленькую сумму, но и получить реальный срок, — читайте в нашем материале!

Техосмотр с 1 сентября 2026

1 сентября 2026 года принесло ряд важных изменений и в нормативные акты, связанные с техосмотром. Был расширен перечень полномочий МВД и определено использование мобильных диагностических пунктов, а также внесены коррективы в форму диагностической карты. О том, что именно меняется с началом осени в области техосмотра, а также кому его нужно проходить и какие последствия могут быть за пропуск диагностики транспортного средства, — рассказали здесь!

Цифровой рубль с 1 сентября 2026

С 1 сентября 2026 года в России начинается массовое внедрение цифрового рубля — третьего формата национальной валюты. Это значит, что в приложениях банков в ближайшее время появится отдельный счёт для таких средств и его можно будет пополнять с обычного счёта и тратить через QR‑коды или переводы. Сейчас к системе подключатся и начнут принимать платежи в цифровых рублях крупнейшие розничные сети и супермаркеты (с годовой выручкой более 120 млн рублей). Постепенно расплатиться новой формой валюты можно будет всё в большем и большем количестве мест.

Сверхурочные увеличены

Также с 1 сентября 2026 года вводится новый лимит на сверхурочную работу. Если раньше работодатель мог перегружать сотрудника сверхурочной работой максимум на 120 часов в год, то теперь этот лимит официально разрешено увеличивать до 240 часов в год. Но только при условии, что такое правило чётко прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом порядок повышенной оплаты труда отчасти остался прежним: первые два часа переработки оплачиваются минимум в полуторном размере, а последующие — в двойном. А вот начиная со 121-го часа переработки уже все часы оплачивают не менее чем в двойном размере.

Запрет испытательного срока

Кому с 1 сентября нельзя устанавливать испытательный срок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Работодателям с 1 сентября 2026 года запрещается устанавливать испытательный срок при приёме на работу женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, а также отцам и опекунам, которые воспитывают таких детей без матери. Напомним, что ранее эта важная льгота действовала только до тех пор, пока ребёнку не исполнилось 1,5 года. Такой закон президент Путин подписал ещё в апреле этого года.

Самозапрет на участие в азартных играх

1 сентября 2026 года в силу вступил приказ Минфина России от 29.04.2026 № 56н «Об утверждении Порядка ведения перечня физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, и состава информации, включаемой в указанный перечень».

Согласно этому документу, человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить себе возможность участия в азартных играх. То есть в таком случае организаторам будет запрещено принимать у него ставки и рассылать ему рекламу. Заявление подать можно через «Госуслуги» или в любом МФЦ (независимо от места жительства). К заявлению нужно приложить согласие на обработку персональных данных. В самом заявлении указывают срок отказа — он не может быть меньше 12 месяцев. Если есть необходимость вернуть ранее внесённые деньги, в заявлении прописывают реквизиты банковского счёта.

Диспансеризация

С 1 сентября 2026 вступает в силу новый порядок диспансеризации. Главное: в карте учёта появились дополнительные пункты. Врачи теперь детальнее оценивают сердечно-сосудистые риски — в карту вносят все фракции холестерина (ЛПВП, ЛПОНП, триглицериды) и рассчитывают предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. На втором этапе добавили осмотр дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. И важно — для пациента ничего не меняется в плане оплаты, диспансеризация остаётся бесплатной по ОМС.

Авторы Андрей Ананьев