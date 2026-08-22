Депутат Хамитов: Самозапрет на азартные игры заработает 1 сентября в России

Россияне с 1 сентября смогут добровольно отказаться от участия в азартных играх. Новый механизм начнёт действовать по всей стране. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов.

«С 1 сентября расширится число самозапретов для россиян. В этот день заработает возможность добровольно установить запрет на участие в азартных играх. Человек сможет самостоятельно ограничить себе доступ к ставкам и тем самым защитить себя и семейный бюджет от потенциально опасных последствий игровой зависимости», — сказал он.

Хамитов считает, что новый механизм даст человеку возможность самостоятельно управлять своими рисками. Государство не станет принимать решение за гражданина, но позволит ему заранее ограничить доступ к азартным играм.

Заявление о самозапрете можно будет подать через портал «Госуслуги» или МФЦ. Информация поступит единому регулятору азартных игр. Минимальный срок ограничения составит 12 месяцев, отозвать заявление досрочно не получится. Такой порядок устанавливает Федеральный закон № 575-ФЗ.

После установки самозапрета букмекеры, тотализаторы и другие организаторы азартных игр должны будут закрыть человеку доступ к ставкам и переводам. Они также прекратят направлять ему рекламные предложения. На сайтах организаторов появится информация о порядке добровольного отказа от азартных игр.

Ранее сообщалось, что самозапрет на кредиты позволяет потребовать аннулирования микрозайма, который мошенники оформили после установки ограничения. Для этого пострадавшему нужно обратиться в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй. Если самозапрета не было, следует одновременно подать заявления в МФО и полицию, а также можно направить жалобу в Банк России. После возбуждения уголовного дела кредитору нужно передать заявление и справку из полиции с требованием остановить начисление процентов и взыскание долга. При отказе в возбуждении дела вопрос о недействительности договора придётся решать через суд.