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8 июля, 15:21

Третий пакет мер против кибермошенников внесут в Госдуму осенью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonKhrupinArt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonKhrupinArt

Третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством планируют внести в Госдуму этой осенью. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, работа над усилением защиты продолжается, при том что два предыдущих пакета уже приняты. Григоренко отметил, что власти отслеживают, как меняются схемы злоумышленников, анализируют статистику и на основе этих данных разрабатывают новые механизмы противодействия.

«У нас уже два пакета мер приняты, при этом мы не останавливаемся. Мы дальше смотрим на реакцию мошенников, <…> анализируем статистику и тут же предлагаем контрмеры. Осенью планируем в Думу выходить уже с третьим пакетом антимошеннических мер», — сказал вице-премьер.

Мошенники начали внедряться в устройства россиян через фейковые приложения, предупредили в ГД
Мошенники начали внедряться в устройства россиян через фейковые приложения, предупредили в ГД

Напомним, что в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который включает второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Документ содержит более 20 различных норм. Ключевые — возможность установить самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт на одного человека (не более 20). Отдельно закрепляется обязанность банков и операторов связи компенсировать украденные мошенниками средства.

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Александра Вишнякова
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