Мошенники начали внедряться в устройства россиян через фейковые приложения, предупредили в ГД

Распространение поддельных приложений через фальшивые сайты сегодня остаётся одной из наиболее опасных схем кибермошенничества. Об этом предупредил в беседе с Life.ru член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Мошенники создают сайты, визуально копирующие официальные ресурсы, и предлагают скачать якобы оригинальные версии популярных приложений. Основная опасность заключается в том, что вместе с таким «приложением» пользователь может установить вредоносное программное обеспечение Антон Немкин член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

В зависимости от целей преступников такое ПО способно похищать пароли, перехватывать SMS-сообщения, получать доступ к банковским приложениям, контактам и другой конфиденциальной информации. В ряде случаев вредоносные программы остаются незаметными для владельца устройства в течение длительного времени. Для продвижения подобных ресурсов используются современные разные инструменты. Фальшивые ссылки распространяются через мессенджеры, социальные сети, короткие видеоролики и рекламные объявления.

Кроме того, злоумышленники искусственно повышают позиции своих сайтов в поисковой выдаче, чтобы пользователь видел их среди первых результатов поиска и воспринимал как надёжный источник. Дополнительным сигналом риска может служить возраст домена. Многие мошеннические сайты существуют всего несколько недель или месяцев, после чего закрываются и появляются под новым адресом.

Проверка информации о домене через открытые WHOIS-сервисы поможет получить дополнительные сведения о ресурсе, однако этот способ – не универсальный критерий надёжности и должен использоваться в комплексе с другими мерами предосторожности, отметил Немкин.

Главное правило цифровой безопасности остаётся неизменным: скачивать приложения следует только из официальных магазинов в Сети или по ссылкам, размещённым на официальных ресурсах разработчиков. Перед установкой необходимо внимательно проверять адрес сайта, отзывы пользователей и запрашиваемые приложением разрешения. Повышенная осторожность особенно важна в условиях, когда мошенники всё чаще делают ставку не на технический взлом устройств, а на доверчивость и невнимательность самих пользователей.

Ранее в Крыму правоохранители выявили преступную группу, помогавшую украинским аферистам совершать звонки россиянам. Возбуждено уголовное дело против восьми местных жителей. Подозреваемые работали в период с 2024 по 2026 год, получая инструкции от неизвестных кураторов через мессенджер Telegram, в частности от пользователей под никами Kiber и Sipa. Они поддерживали работоспособность специальных технических устройств — сим-боксов.