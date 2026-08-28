В России могут внедрить новую систему надбавок к пенсиям

Негосударственные пенсионные фонды предложили автоматически подключать работающих россиян к новой системе формирования дополнительной пенсии. Взносы по так называемому Установленному пенсионному плану (УПП) должны будут делать и сотрудник, и его работодатель — для каждой стороны обсуждается тариф до 3,5% от зарплаты, пишет RG.ru.

Предполагается, что работодатель будет формировать дополнительные пенсионные сбережения для сотрудников, а деньги станут поступать на индивидуальный счёт человека в НПФ. При этом работник сможет в любой момент отказаться от участия в программе.

По предварительным расчётам авторов концепции, если сотрудник и компания будут ежемесячно перечислять по 3,5% от зарплаты, к 2045 году дополнительная система позволит довести коэффициент замещения утраченного заработка до 30%, а к 2060-му — до 40%.

УПП не должен заменить обязательное пенсионное страхование или уже существующие корпоративные программы. Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков уточнил, что параметры новой модели пока находятся в стадии глубокой проработки.

После этого инициативу планируется обсудить с Минфином, Банком России, Минэкономразвития и Минтрудом. Только в случае согласования концепция сможет лечь в основу законопроекта, поэтому обязательные дополнительные отчисления работодателей пока не утверждены.

Авторы также обсуждают налоговые стимулы, которые могли бы сделать участие выгоднее для компаний и работников. По последним приведённым изданием данным, средняя назначенная пенсия по старости на 1 июля 2026 года составляла 27,2 тысячи рублей, тогда как средняя начисленная зарплата в мае достигала 110,2 тысячи.

Ранее Life.ru рассказывал о возможностях негосударственных пенсионных фондов увеличить доход после выхода на пенсию. По словам главы НАПФ Сергея Белякова, некоторые нынешние получатели выплат от НПФ уже получают дополнительно к страховой пенсии по 6–7 тысяч рублей в месяц.