Двойная доплата за возраст и инвалидность: Кому и сколько прибавят к пенсии с октября

Осенью 2026 года сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам. Депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью RT рассказал, что изменения затронут военных, пожилых людей старше 80 лет, а также тех, у кого появились нетрудоспособные иждивенцы или есть длительный стаж в сельском хозяйстве и на Крайнем Севере.

Самый заметный пересчёт ожидается с 1 октября. Проект постановления предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 4%. Вслед за этим автоматически пересчитают и военные пенсии.

Для получателей страховой пенсии наступление 80-летия — повод для увеличения фиксированной выплаты. Она вырастет на 9 584,69 рубля, плюс к этому добавится надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Такие же суммы положены при установлении I группы инвалидности, если ранее такого повышения не было. Получателям государственных и социальных пенсий в аналогичных случаях назначат надбавку на уход — 1 470,64 рубля.

Появление нетрудоспособного иждивенца даст право на прибавку 3 194,90 рубля за каждого. Учитываются максимум три человека.

За 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная выплата повышается на 4 792,35 рубля, за 20 лет в приравненных местностях — на 2 875,41 рубля. При 30 годах сельхозстажа положено ещё 2 396,17 рубля.

Работающие пенсионеры после увольнения также получат перерасчёт с учётом пропущенных индексаций. А с 1 ноября пересмотрят специальные доплаты бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности — их размер зависит от взносов работодателей за предыдущий квартал.

К слову, средний размер пенсии по старости у неработающих россиян превысил 40 тысяч рублей в шести регионах. Самые высокие выплаты зафиксированы на Чукотке — почти 50 тысяч рублей, а средний показатель по стране в июле составлял 25 834 рубля.