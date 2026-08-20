В шести регионах РФ средний размер пенсии по старости превысил 40 тысяч рублей

Средний размер пенсии по старости у неработающих пенсионеров в 2026 году превысил 40 тысяч рублей сразу в шести российских регионах, следует из данных Социального фонда России.

Самые высокие выплаты зафиксированы на Чукотке — 49 966 рублей в среднем. Далее в списке находятся Ненецкий автономный округ с показателем 44 280 рублей и Магаданская область, где средняя пенсия составляет 42 911 рублей.

В Камчатском крае неработающие пенсионеры в среднем получают 42 698 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 41 255 рублей. Шестым регионом, преодолевшим отметку в 40 тыс. рублей, стал Ханты-Мансийский автономный округ, где средняя выплата составляет 40 932 рубля.

Таким образом, все регионы с наиболее высокими средними пенсиями относятся преимущественно к северным территориям и Дальнему Востоку. Для сравнения, средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан по России в июле 2026 года составлял 25 834 рубля.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости и инвалидности в некоторых случаях будут пересчитывать автоматически, без заявления пенсионера. После увольнения выплаты увеличат с учётом пропущенных индексаций, а за длительный северный стаж фиксированная часть пенсии может вырасти на 30–50%.