Соцфонд автоматически пересчитает страховые пенсии россиян

Страховую пенсию по старости и инвалидности в ряде случаев будут пересчитывать автоматически, без обращения пенсионера. Об этом Социальный фонд России сообщил на платформе «Макс».

После увольнения выплату увеличат с учётом индексаций, которые прошли за период работы. Повышение предусмотрено и за длительный северный стаж: фиксированная часть вырастет на 50% при 15 годах работы на Крайнем Севере и на 30% — при 20 годах в приравненных районах.

Для такой надбавки требуется общий страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Перерасчёт проведут без заявления, если все необходимые сведения уже есть у СФР.

При достижении 80 лет или установлении инвалидности I группы фиксированную выплату увеличат вдвое. Кроме того, пенсионеру назначат надбавку на уход.

Уточнить текущий размер пенсии можно через «Госуслуги», клиентскую службу Социального фонда или МФЦ.

Ранее Life.ru рассказывал, что отдельные категории россиян могут одновременно получать две пенсии. После назначения выплаты за выслугу лет они могут оформить страховую пенсию по старости при достижении нужного возраста и наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов.