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11 августа, 09:11

В Госдуме раскрыли, кому и на сколько повысят пенсии до конца года

Депутат Говырин анонсировал несколько повышений пенсий до конца 2026 года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До конца 2026 года сразу несколько категорий россиян получат прибавки к пенсиям, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. Часть повышений пройдёт автоматически и будет связана с индексацией, возрастом, инвалидностью или изменением жизненных обстоятельств, подчеркнул собеседник RT.

Назван размер пенсии для россиян со средней зарплатой и 30-летним стажем
Назван размер пенсии для россиян со средней зарплатой и 30-летним стажем

С 1 октября планируется на 4% проиндексировать военные пенсии вслед за ростом денежного довольствия силовиков. Окончательный коэффициент при этом ещё может измениться. Отдельные прибавки положены после 80-летия, при установлении I группы инвалидности и появлении иждивенцев. Доплаты также предусмотрены за длительный северный или сельский стаж.

Кроме того, после увольнения работающему пенсионеру пересчитают выплату с учётом пропущенных индексаций 2016–2024 годов. В ноябре также изменятся специальные доплаты бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности, заключил парламентарий.

Россиянам раскрыли, кому и на сколько повысят пенсии в сентябре
Россиянам раскрыли, кому и на сколько повысят пенсии в сентябре

Напомним, с 1 сентября пенсии автоматически повысят трём категориям россиян. Прибавку получат достигшие в августе 80 лет, граждане с I группой инвалидности и те, кто завершил трудовую деятельность.

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Борис Эльфанд
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