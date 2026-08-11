В Госдуме раскрыли, кому и на сколько повысят пенсии до конца года

До конца 2026 года сразу несколько категорий россиян получат прибавки к пенсиям, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. Часть повышений пройдёт автоматически и будет связана с индексацией, возрастом, инвалидностью или изменением жизненных обстоятельств, подчеркнул собеседник RT.

С 1 октября планируется на 4% проиндексировать военные пенсии вслед за ростом денежного довольствия силовиков. Окончательный коэффициент при этом ещё может измениться. Отдельные прибавки положены после 80-летия, при установлении I группы инвалидности и появлении иждивенцев. Доплаты также предусмотрены за длительный северный или сельский стаж.

Кроме того, после увольнения работающему пенсионеру пересчитают выплату с учётом пропущенных индексаций 2016–2024 годов. В ноябре также изменятся специальные доплаты бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности, заключил парламентарий.

Напомним, с 1 сентября пенсии автоматически повысят трём категориям россиян. Прибавку получат достигшие в августе 80 лет, граждане с I группой инвалидности и те, кто завершил трудовую деятельность.