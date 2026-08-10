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10 августа, 15:48

Назван размер пенсии для россиян со средней зарплатой и 30-летним стажем

Балынин: Пенсия при 30-летнем стаже и средней зарплате — 31–32 тысячи рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Россияне со средней зарплатой и 30-летним стажем в 2026 году смогут рассчитывать на пенсию в диапазоне 31–32 тысяч рублей. Такие расчёты в беседе с ТАСС привёл доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт также представил прогноз выплат для других периодов стажа: так, при 25 годах работы пенсия составит около 27,5–28,5 тыс. рублей, а при 42 годах — почти 40–41,5 тыс. рублей.

Согласно прогнозам, в 2026 году средний уровень оплаты труда составит от 114 до 120 тысяч рублей.

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А ранее россиянам рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию. По словам специалиста, раньше установленного срока пенсию могут оформить горняки, металлурги и химики, занятые на подземных работах и в горячих цехах.

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Наталья Демьянова
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