Россиянам раскрыли, кому и на сколько повысят пенсии в сентябре

С сентября пенсии вырастут у россиян, которым в августе исполнилось 80 лет. Об этом «Газете.ru» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Для этой категории пенсионеров предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также надбавка за уход. Например, если у 80-летнего юбиляра пенсия в августе составляла 34 198 рублей, то в сентябре она вырастет до 45 196,55 рублей — на 32,16%.

Повышение произойдёт автоматически, подавать заявления не нужно — Социальный фонд располагает всеми данными. Экономист напомнил, что в январе 2026 года пенсии работающих и неработающих пенсионеров уже увеличили на 7,6%, а у работавших в 2025 году в августе была дополнительная прибавка за счёт накопленных коэффициентов.

Если у получателей доплат к пенсиям — членов лётных экипажей и работников угольной промышленности — есть неучтённые данные, при подаче заявления до 30 сентября размер доплаты скорректируют с 1 ноября. Ранее Балынин также рассказывал, что с 1 сентября пенсии автоматически вырастут у трёх категорий граждан: 80-летних, получивших I группу инвалидности и завершивших работу в августе.

А ранее россиянам рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию. По словам специалиста, раньше установленного срока пенсию могут оформить горняки, металлурги и химики, занятые на подземных работах и в горячих цехах.