Профессия, стаж и условия труда: Кто из россиян имеет право на досрочную пенсию

Право на досрочную пенсию в России зависит от профессии, стажа и условий труда. Раньше установленного срока её могут оформить горняки, металлурги и химики, занятые на подземных работах и в горячих цехах. Мужчины по таким специальностям могут выйти на пенсию в 50 лет при 20 годах общего и 10 годах вредного стажа, женщины — в 45 лет при 15 и 7,5 года соответственно, рассказала в беседе с RT экс-сенатор Ольга Епифанова.

По её словам, льготы предусмотрены также для транспортников, строителей и машиностроителей. Мужчинам этой группы требуется 25 лет общего стажа, включая 12,5 года на вредных работах, женщинам — 20 и 10 лет соответственно. Отдельные условия действуют для работниц текстильной промышленности и сотрудников локомотивных бригад.

По выслуге лет досрочно оформить пенсию могут лётчики и пилоты, педагоги, врачи и творческие работники. Для учителей требуется 25 лет профильного стажа, для медиков — 25 лет работы в сельской местности либо 30 лет в городе. У артистов балета, цирка и театра необходимая выслуга начинается от 15 лет и зависит от профессии, а в авиации учитываются в том числе налёт и продолжительность работы.

Отдельные правила установлены для многодетных матерей: женщины с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет, с четырьмя — в 56, с тремя — в 57. Работники Крайнего Севера получают такое право на пять лет раньше при 15 годах северного стажа либо 20 годах работы в приравненных районах.

Для большинства льготников нужен индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30. Тем, кто рассчитывает на досрочную пенсию из-за вредных условий, необходимо официальное подтверждение такого характера работы: соответствующий код профессии в индивидуальном лицевом счёте и результаты специальной оценки условий труда, заключила эксперт.

К слову, некоторые россияне могут получать сразу две государственные пенсии. В их числе — бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, если у них есть не менее 15 лет гражданского стажа, 30 пенсионных баллов и они достигли пенсионного возраста.