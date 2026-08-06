Названы регионы с самыми высокими пенсиями в России

Самые высокие средние пенсии по старости в России по состоянию на 1 апреля 2026 года зафиксированы в Чукотском и Ненецком автономных округах. В этих двух регионах выплаты превышают 40 тысяч рублей — 45 541,9 и 41 890,7 рубля соответственно, тогда как средняя по стране составляет 27 218,9 рубля.

В число регионов, где пенсионеры получают более 35 тысяч рублей, также вошли Магаданская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Мурманская и Сахалинская области. Всего таких субъектов девять, и все они расположены в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

Высокий уровень пенсий, как пояснил экономист Игорь Балынин, напрямую связан с зарплатами, которые влияют на размер страховой части. Например, средняя зарплата на Чукотке в апреле достигла 250,9 тысячи рублей — в 2,3 раза выше общероссийской. В Ненецком округе этот показатель составил 164,5 тысячи рублей.

Кроме того, для северян действуют повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии: после необходимого стажа работы в районах Крайнего Севера она увеличивается на 50%, в приравненных местностях — на 30%. Также жителям таких территорий могут начислять районный коэффициент. Если пенсионер имеет право на оба вида повышения, он может выбрать более выгодный вариант, пишет «Газета.ru».

А ранее Life.ru писал, что средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей. По данным Соцфонда, размер пенсии отличается в зависимости от занятости получателя. Работающие пенсионеры в среднем получают 24 929 рублей в месяц, тогда как неработающим начисляют около 27 850 рублей.