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7 августа, 03:46

В России насчитали почти 40,5 миллиона пенсионеров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России проживают почти 40,5 миллиона пенсионеров. Такие данные по состоянию на 1 июля привёл Социальный фонд РФ, сообщает РИА «Новости».

Согласно статистике, в системе ведомства состоят на учёте 40,475 миллиона получателей пенсий. В эту цифру входят граждане, которым назначены выплаты разных видов.

Соцфонд регулярно обновляет сведения о количестве пенсионеров и размере начислений. Эти данные используются при планировании социальных расходов и оценке нагрузки на пенсионную систему.

Дополнительной информации о распределении получателей по регионам, возрасту и типам выплат в опубликованных данных не приводится.

Доходы, здоровье, документы: За что пенсионеры могут лишиться доплат
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Ранее Life.ru писал, что средняя страховая пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей. Работающие пенсионеры получают в среднем около 24,9 тысячи, а неработающие примерно 27,8 тысячи рублей. За год средний размер выплаты вырос более чем на две тысячи рублей.

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Юния Ларсон
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