Доходы, здоровье, документы: За что пенсионеры могут лишиться доплат

Пенсионеров могут лишить доплат, льгот и субсидий, если выяснится, что они больше не соответствуют условиям их получения. Как отметил финансовый аналитик Михаил Беляев, одна из причин — стабильный высокий доход. Например, если пенсионер сдаёт квартиру и регулярно получает деньги, он может потерять право на выплаты, положенные только тем, чей доход ниже прожиточного минимума.

Профессор РАНХиГС Юрий Юденков добавил, что при назначении льгот учитывают и имущество. Наличие нескольких квартир, дорогих автомобилей или других активов может стать основанием для отказа в субсидиях и налоговых послаблениях. Также выплаты могут отменить при снятии инвалидности, переезде в другой регион или ошибках в документах. В таких случаях пенсионер рискует потерять региональные доплаты либо льготы, которые были привязаны к прежнему статусу.

«Это происходит потому, что размер пособий формируется исходя из прожиточного минимума региона. Выплаты по прежнему месту жительства прекращаются со следующего месяца после переезда», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее в Госдуме рассказали, на какие льготы и выплаты могут рассчитывать работающие пенсионеры. В частности, для них действуют налоговые и жилищные льготы.