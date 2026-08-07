«Двойная выплата и надбавка за уход»: Кому с 1 сентября повысят пенсию без заявлений

С 1 сентября 2026 года страховые пенсии автоматически увеличат трём категориям граждан: тем, кому в августе исполнилось 80 лет, получателям I группы инвалидности и пенсионерам, которые в прошлом месяце завершили трудовую деятельность. Подавать заявление для перерасчёта не потребуется, рассказал член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он уточнил, что у 80-летних россиян фиксированная выплата удваивается, а вместе с надбавкой за уход прибавка составит около 11 тысяч рублей. Такой же принцип действует при установлении I группы инвалидности, однако двойное повышение по двум основаниям одновременно не предусмотрено.

Тем, кто уволился в августе, с сентября пересчитают пенсию с учётом положенных индексаций. Все изменения СФР проведёт самостоятельно на основании имеющихся данных. Деньги поступят в привычные даты доставки.

«Со следующего месяца им начисляют пенсию с учётом всех индексаций, пропущенных за годы занятости, а размер прибавки определяется стажем и накопленными пенсионными коэффициентами», — отметил парламентарий в интервью RT.

Напомним, 1 августа работающим пенсионерам автоматически пересчитали страховые пенсии с учётом взносов работодателей за 2025 год. Максимальная прибавка составила 470,28 рубля.