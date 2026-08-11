Финансист Гукасова: Экс-военнослужащие и силовики получат две пенсии в сентябре

В сентябре этого года отдельные категории граждан России смогут получить сразу две пенсионные выплаты. Об этом во время общения с РИА «Новости» напомнила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

Речь идёт о военнослужащих, сотрудниках силовых структур, космонавтах и лётчиках-испытателях — они имеют право на первую пенсию за выслугу лет, которая назначается задолго до общеустановленного пенсионного возраста. При наступлении этого возраста и наличии необходимого гражданского стажа и пенсионных коэффициентов они могут оформить вторую — страховую пенсию по старости.

Кроме того, россияне с инвалидностью, полученной из-за военной травмы, также могут рассчитывать на две пенсии: государственную пенсию по инвалидности и страховую по старости при достижении пенсионного возраста. Для них предусмотрен досрочный выход на пять лет раньше.

Страховая пенсия, назначаемая как вторая, выплачивается без фиксированной добавки, но с полной индексацией. В 2026 году фиксированная часть составляет 9 584 рубля. Эта система позволяет указанным категориям граждан получать более существенное материальное обеспечение в период выхода на заслуженный отдых.

Ранее Life.ru писал, что в сентября пенсии вырастут у россиян, которым в августе исполнилось 80 лет. Для этой категории пенсионеров предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также надбавка за уход. Например, если у 80-летнего юбиляра пенсия в августе составляла 34 198 рублей, то в сентябре она вырастет до 45 196,55 рублей — на 32,16%.