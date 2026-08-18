Экономист раскрыл, кто в России получает пенсию 175 тысяч рублей

Средняя пенсия российских лётчиков-испытателей на сегодняшний день составляет 174 187,9 рубля. При этом у тех, кто продолжает работать, она немного ниже — 154 781,9 рубля, а у неработающих достигает 181 152,1 рубля. Такие данные привёл экономист Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

Всего в России таких пенсионеров около тысячи человек. Большинство из них проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростовской области. За год средний размер выплаты вырос на 11 067 рублей (6,78%), а за два года — на 28 427 рублей (19,5%). Если смотреть в более долгосрочной перспективе, за четыре года пенсия увеличилась в полтора раза.

Страховая пенсия по старости назначается лётчикам-испытателям независимо от возраста. Главное условие — стаж непосредственной работы в испытательных полётах: не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Также необходимо иметь минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если лётчик прекратил работу по состоянию здоровья, требуемый стаж снижается — до 20 и 15 лет соответственно.

Помимо страховой, им может назначаться государственная пенсия за выслугу лет. При условии, что не менее двух третей стажа пришлось на непосредственное выполнение испытательных полётов, её размер рассчитывают исходя из 1000% социальной пенсии за вычетом страховой пенсии и других предусмотренных законом выплат.

С учётом специфики профессии — риска и сложности испытательной работы — такие выплаты выглядят закономерными. Однако цифры показывают, что даже в этой категории размер пенсии сильно зависит от того, продолжает ли человек работать после выхода на заслуженный отдых.

А ранее Life.ru писал, что военные пенсии проиндексируют 1 октября 2026 года. Окончательный размер прибавки определят в начале осени с учётом фактической инфляции и доли денежного довольствия, которая используется при расчёте военных пенсий.