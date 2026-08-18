На пенсию в 2026 году выйдут мужчины 64 лет и женщины 59 лет: сколько нужно стажа и баллов

В 2026 году на страховую пенсию по старости могут выйти мужчины в 64 года и женщины в 59 лет. Это те, кто родился в 1962 и 1967 годах соответственно, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Социального фонда России.

«В этом году на пенсию выходят мужчины 64 лет и женщины, которым исполнилось 59 лет», — говорится в сообщении.

Для этого нужен стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов.

Средний размер страховой пенсии по старости на 1 июля 2026 года составил больше 27,2 тысячи рублей в месяц — за год он вырос примерно на 2 тысячи рублей. Также в фонде напомнили, что стоимость покупки 1,09 пенсионного балла в этом году — 71 525,5 рубля.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости и инвалидности в некоторых случаях будут пересчитывать автоматически, без заявления пенсионера. После увольнения выплаты увеличат с учётом пропущенных индексаций, а за длительный северный стаж фиксированная часть пенсии может вырасти на 30–50%. При достижении 80 лет или установлении инвалидности I группы фиксированную выплату удвоят и назначат дополнительную надбавку на уход.