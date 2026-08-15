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15 августа, 01:29

Доцент Иванова-Швец: Военные пенсии проиндексируют 1 октября 2026 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ближайшее повышение пенсий для военных и бывших сотрудников силовых ведомств запланировано на 1 октября 2026 года. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам специалиста, индексация выплат военным пенсионерам традиционно проводится в октябре и рассчитывается отдельно от повышения страховых пенсий для гражданских пенсионеров.

Предварительно выплаты в 2026 году планируют увеличить на 4%. Однако окончательный размер прибавки определят в начале осени с учётом фактической инфляции и доли денежного довольствия, которая используется при расчёте военных пенсий.

Иванова-Швец отметила, что в последние годы итоговая индексация нередко оказывалась выше первоначально установленного показателя. Например, в 2025 году выплаты военнослужащим увеличили на 7,6%.

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Ранее в Социальном фонде России заявили, что страховые пенсии по старости и инвалидности в некоторых случаях будут пересчитывать автоматически, без заявления пенсионера. После увольнения выплаты увеличат с учётом пропущенных индексаций, а за длительный северный стаж фиксированная часть пенсии может вырасти на 30–50%. При достижении 80 лет или установлении инвалидности I группы фиксированную выплату удвоят и назначат дополнительную надбавку на уход.

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Виталий Приходько
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