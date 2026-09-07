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Опубликовано 7 сентября, 05:22

Несколько видов пенсий увеличат в России в 2027 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первое повышение пенсионных выплат в 2027 году намечено на 1 февраля. Страховые пенсии пересчитают с учётом фактической инфляции за 2026 год, рассказал РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Второй этап пройдёт 1 апреля. Размер выплат дополнительно скорректируют исходя из роста доходов бюджета Социального фонда России. Двухэтапную индексацию предусматривает действующее законодательство.

В тот же день отдельно повысят социальные пенсии. Их получают, в частности, граждане, которым не хватает стажа или пенсионных баллов для назначения страховой выплаты, а также отдельные категории людей с инвалидностью и потерявших кормильца.

В августе работающих пенсионеров ждёт не общая индексация, а индивидуальный перерасчёт. Соцфонд учтёт страховые взносы и пенсионные коэффициенты, накопленные за предыдущий год. Эта процедура также проводится автоматически.

Военные пенсии проиндексируют в октябре. Их размер связан с денежным довольствием военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Точные коэффициенты повышения станут известны позднее. Для получения прибавок обращаться в Социальный фонд или подавать заявления не потребуется.

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Ранее Life.ru рассказывал, кому повысят пенсионные выплаты до конца 2026 года. Также мы разбирали, какие надбавки положены пенсионерам за возраст, иждивенцев и длительный стаж.

Больше новостей о пенсиях, пособиях и семейном бюджете — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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