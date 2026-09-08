«Не по календарю, а по погоде»: В Госдуме объяснили, когда россиянам ждать отопления

Отопительный сезон в российских домах начнётся после устойчивого похолодания. Данное заявление в беседе с «Газета.ru» сделал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило: если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов, то на шестой день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления», — сказал он.

Чаплин уточнил, что подача ресурса возможна только в объекты, официально признанные готовыми к сезону. С 1 сентября 2026 года для этого обязательно требуется соответствующий паспорт. Документ подтверждает выполнение необходимых работ, включая обслуживание систем, промывку и гидравлические испытания, ремонт чердаков, подвалов и входных групп, проверку общедомовых приборов учёта и урегулирование задолженности перед теплоснабжающей организацией.

Состояние здания оценивает специальная комиссия с участием представителей муниципалитета, поставщика ресурса и Государственной жилищной инспекции. На основании составленного акта администрация утверждает паспорт готовности. Если его не оформили вовремя, жильцы могут направить коллективное обращение в управляющую организацию, а при отсутствии реакции — пожаловаться в жилинспекцию.

После начала сезона температура в жилых комнатах должна составлять не менее +18 градусов, а в угловых — не ниже +20. Если в квартире остаётся холодно, Чаплин советует сначала обратиться в управляющую компанию. При отсутствии результата жалобу можно направить в Государственную жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ или платформу обратной связи на «Госуслугах», после чего инспектор вправе провести проверку и выдать предписание об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что в России начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий требования к оборудованию для отопления многоквартирных домов с автоматическим управлением. Стандарт касается решений, через которые квартиры подключаются к централизованной системе отопления. Речь идёт об оборудовании, позволяющем удалённо задавать температуру, менять режимы обогрева и учитывать расход тепла отдельно по каждому помещению.