Не платите за чужое: В Госдуме рассказали, как заставить УК ремонтировать трубы и батареи

Депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, в каких случаях ремонт в квартире должна оплачивать управляющая компания, а не собственник. В комментарии RG.ru он разобрал самые частые коммунальные проблемы — от протечек до неработающей вентиляции.

Если потекла канализационная труба, главное — установить место повреждения. Стояки, тройники, крестовины и ответвления до первого стыкового соединения относятся к общему имуществу дома. Если дефект обнаружен именно там, ремонтировать обязана УК. Расположение трубы внутри квартиры значения не имеет.

При протечке Чаплин советует сразу вызывать представителя управляющей организации и добиваться составления акта осмотра с точным указанием места повреждения. Если компания заявляет, что труба принадлежит собственнику, нужно попросить зафиксировать в акте, где находится первое стыковое соединение — именно эта граница определяет, кто платит.

Сломанный кран тоже не всегда проблема жильца. Первое отключающее устройство на трубе, отходящей от стояка, относится к общему имуществу. Минстрой в апреле 2026 года подтвердил эту позицию. Если неисправен именно первый кран от стояка, собственник вправе требовать его замены от УК. При отказе можно получить письменный ответ и обратиться в жилищную инспекцию.

Батарея считается общедомовым имуществом, если на подводке нет запорного крана, позволяющего отключить только этот радиатор. В таком случае замена выполняется за счёт платежей за содержание жилья. Если отключающий кран есть, радиатор относится к имуществу собственника.

Межпанельные швы — зона ответственности обслуживающей организации. Сырость, сквозняк и промерзание стены нужно фиксировать через письменную заявку в УК с фотографиями. Герметизация стыков входит в текущий ремонт, ждать капремонта годами не требуется.

Если перестала работать вытяжка, проверять вентиляционный канал обязана УК. Вентиляционные шахты относятся к общему имуществу, а их прочистка входит в минимальный перечень работ. Отдельную плату требовать с собственника оснований нет.

Отдельно Чаплин разобрал работу аварийно-диспетчерской службы. На звонок диспетчер должен ответить в течение пяти минут, сообщить номер заявки и срок исполнения. Повреждения систем водоснабжения, отопления или электричества обязаны локализовать за 30 минут, засор канализации — устранить за два часа, полное устранение аварии — за трое суток.

«При обращении лучше сразу записать время звонка и номер заявки. Жилец также вправе ознакомиться с записью о своём обращении в журнале аварийной службы», — резюмировал депутат.

Ранее специалист по ремонту предупредил, что самые дорогие ошибки при обновлении жилья совершаются в сфере сантехники и электрики. По его словам, желание сэкономить на таких работах нередко приводит к затратам, заметно превышающим оплату услуг профессионала. Если неудачные обои можно просто переклеить, то промах при монтаже труб способен обернуться потопом у соседей, поэтому подобные задачи лучше поручать мастерам.