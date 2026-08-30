Скупой платит за соседей: Названы самые дорогие ошибки при ремонте

Самые дорогостоящие ошибки при ремонте связаны с сантехникой и электрикой, рассказал специалист по ремонту Артём Епишин. По его словам, попытка сэкономить на таких работах может обернуться расходами, значительно превышающими стоимость услуг профессионала.

«Если неудачно поклеенные обои можно переклеить, то ошибка при сантехнике может привести к затоплению соседей. Такие работы стоит доверять специалистам», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Внимания требует и подготовка поверхностей перед отделкой. Неровное основание может привести к скрипу и деформации ламината или кварцвинила, а плохо подготовленные стены — к проблемам с новым покрытием. Ошибки при установке дверей также способны вызвать скрип и неплотное закрывание, заключил эксперт.

Кстати, в августе выросла стоимость ремонта квартир. Капитальный ремонт жилья в состоянии черновой отделки вместе с заменой инженерных систем оказался самым затратным вариантом.