Пенсионерам объяснили, как получить финансовую помощь на ремонт жилья

Единой федеральной выплаты пенсионерам на ремонт жилья в России нет. Однако в некоторых регионах существуют адресные программы материальной помощи, которые при определённых условиях могут покрыть часть расходов на ремонт. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT.

Возможность получить такую поддержку зависит от законодательства конкретного субъекта и жизненной ситуации человека. Сам по себе статус пенсионера автоматического права на выплату не даёт. При назначении адресной помощи учитываются доход, материальное положение, состав семьи и другие обстоятельства.

Депутат советует в первую очередь обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и уточнить, какие меры поддержки действуют в регионе. В некоторых областях, краях и республиках действительно можно получить субсидию или материальную помощь на ремонт, но везде свои условия.

Отдельно существует компенсация взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Регионы могут устанавливать её для неработающих собственников старше 70 лет в размере 50%, а старше 80 лет — 100% от суммы взноса в пределах нормативной площади. Однако речь идёт именно о капремонте общего имущества дома, а не о ремонте внутри квартиры.

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