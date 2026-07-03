Не закрашивайте плесень: Как спасти квартиру от сырости и избежать нового ремонта

Первое и главное средство в борьбе с сыростью — исправная вентиляция. Об этом рассказал мастер по ремонту квартир после потопа Виктор Ивин. Он посоветовал немедленно проверить тягу в вентиляционных каналах, поднеся к решётке лист бумаги. Если вытяжка не работает, систему необходимо прочистить.

Без нормального воздухообмена любые другие меры дадут лишь временный эффект. Эксперт в беседе с РИАМО порекомендовал приобрести гигрометр и следить за показателями. Нормальным считается уровень влажности от 40 до 60 процентов. При превышении порога нужно включать осушитель воздуха, что особенно актуально для угловых квартир и первых этажей.

На кухне и в ванной во время готовки и душа обязательно использовать вытяжки. Именно эти зоны дают основную массу влаги. Также категорически не рекомендуется сушить бельё в закрытых комнатах без проветривания.

Если плесень уже появилась, просто закрасить её нельзя. Поверхность необходимо зачистить, обработать антисептиком глубокого проникновения, дать высохнуть и только затем приступать к отделке. В противном случае грибок вернётся уже через месяц.

«Сырость дешевле предотвратить, чем потом переделывать весь ремонт», — резюмировал Ивин.

Ранее агроном предупредил, что хранение помидоров и перцев в полиэтиленовой упаковке — серьёзная ошибка. Целлофан создаёт парниковый эффект, скапливается конденсат, а повышенная влажность провоцирует размножение бактерий и плесени. Плодам не хватает кислорода, они теряют упругость и становятся безвкусными.