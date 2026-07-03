Инкубатор для клещей и микотоксинов: Какие опасности таит гербарий в детской комнате

Сезон детского творчества традиционно начинается с наступлением осени. Малыши несут домой композиции из шишек, желудей и сухих листьев, а родители расставляют их на полках. Однако за трогательным видом скрывается серьёзная биологическая угроза. О том, как поделка может спровоцировать тяжёлое поражение лёгких, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Главная опасность кроется в нарушении правил сбора и сушки сырья. Если влажные листья или кору сразу пустить в дело, внутри композиции запускаются процессы гниения и размножения патогенной микрофлоры. Плесневые грибы выделяют микотоксины, вдыхание которых грозит аспергиллёзом лёгких — хроническим инфекционным заболеванием, ведущим к деструкции органа. Для детей с бронхиальной астмой или поллинозом споры плесени смертельно опасны как агрессивный аллерген.

Вторая латентная угроза — превращение объёмных композиций из шишек и мха в пылесборники. На пористых поверхностях скапливается домашняя пыль, а при повышенной влажности поселяются микроскопические пылевые клещи. По словам Лялиной в комментарии интернет-изданию Regions.ru, аллергенами выступают белковые вещества из их экскрементов и хитинового панциря, способные запустить хроническую аллергию у ребёнка.

Чтобы обезопасить семью, биолог рекомендует собирать материалы только в сухую погоду, выбирая чистые и целые экземпляры. Твёрдые элементы — шишки и кору — желательно прокалить в духовке, листья подвергнуть скелетированию. Готовую поделку необходимо покрыть плотным слоем бесцветного лака и поместить под стекло.

«Любоваться природными поделками лучше совсем недолго. Правильнее всего — запечатлеть красоту на фото, а оригинал утилизировать до того, как он начнёт пылить», — резюмирует Лялина.

Курс лечения запущенной аллергии или аспергиллёза у ребёнка обходится семейному бюджету в десятки тысяч рублей. На этом фоне своевременное расставание с гербарием — максимально прагматичное решение.

Ранее эколог предупредил Life.ru, что рядовой контакт с муравьём способен привести в реанимацию. По его словам, главная угроза — непредсказуемый ответ иммунитета, а не боль от укуса. Если опух только палец — это местная реакция, но крапивница по телу, тошнота, слабость, отёк губ или затруднённое дыхание — признаки анафилаксии, требующие экстренной помощи. За ними следуют падение давления, отёк гортани и потеря сознания.