«Аллергия, отёк, кома»: Диетолог предупредила, кому категорически нельзя есть малину

Летняя малина — одна из самых полезных ягод, но для некоторых людей она может быть опасна. Врач-диетолог Мария Кондратьева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, кому стоит ограничить её употребление.

В первую очередь под запретом — аллергики. Ягода содержит вещества, способные вызвать перекрёстную реакцию. Она проявляется не только сыпью и зудом, но и отёком губ, языка и горла. При затруднении дыхания нужно немедленно вызывать скорую.

Людям с гастритом, язвой и обострениями кишечника малина тоже противопоказана: органические кислоты раздражают слизистую. Пациентам с болезнями почек и мочекаменной патологией перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

При сахарном диабете ягоду можно есть, но осторожно — она влияет на уровень глюкозы. Здоровым взрослым диетолог рекомендует порцию до 150–200 граммов в день. При появлении необычных симптомов от ягоды стоит отказаться.

А ранее россиянам рассказали, кому ирга укрепит сосуды и зрение, а кому лучше пройти мимо. По словам специалиста, эта ягода содержит витамины С и Р, бета-каротин, фолаты, калий, фосфор, магний, железо, кальций и йод, а калорийность не превышает 47 килокалорий.