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24 июня, 07:34

Накапливают токсины: Россиянам объяснили, где опасно собирать ягоды

Эксперт Комбарова призвала не собирать ягоды в полосе 300 метров от автодорог

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Из-за раннего тепла сезон сбора диких ягод в этом году может начаться раньше обычного, однако в лесу важно не перепутать съедобные плоды с ядовитыми, рассказали в пресс-службе Пермского Политеха со ссылкой на ведущего инженера кафедры охраны окружающей среды Марию Комбарову. Её слова приводит «Газета.ru».

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По словам эксперта, раньше всего обычно созревают лесная и зелёная земляника, затем малина, черника, голубика и брусника. Особую осторожность нужно проявлять с похожими на съедобные ягодами: вороньим глазом, волчьим лыком и белладонной, которые могут быть опасны для здоровья и жизни.

Она также напомнила, что ягоды нельзя собирать рядом с трассами, промышленными предприятиями и в зонах радиоактивного загрязнения, поскольку плоды могут накапливать вредные вещества. Важно не брать ягоду, если есть хоть малейшее сомнение в её безопасности.

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Борис Эльфанд
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