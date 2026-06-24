Накапливают токсины: Россиянам объяснили, где опасно собирать ягоды

Из-за раннего тепла сезон сбора диких ягод в этом году может начаться раньше обычного, однако в лесу важно не перепутать съедобные плоды с ядовитыми, рассказали в пресс-службе Пермского Политеха со ссылкой на ведущего инженера кафедры охраны окружающей среды Марию Комбарову. Её слова приводит «Газета.ru».

По словам эксперта, раньше всего обычно созревают лесная и зелёная земляника, затем малина, черника, голубика и брусника. Особую осторожность нужно проявлять с похожими на съедобные ягодами: вороньим глазом, волчьим лыком и белладонной, которые могут быть опасны для здоровья и жизни.

Она также напомнила, что ягоды нельзя собирать рядом с трассами, промышленными предприятиями и в зонах радиоактивного загрязнения, поскольку плоды могут накапливать вредные вещества. Важно не брать ягоду, если есть хоть малейшее сомнение в её безопасности.

Ранее Life.ru выяснил, какие растения, каких насекомых и животных нельзя трогать на даче: борщевик, ядовитые ягоды, клещи, змеи, осы, ежи и другие. Простые правила безопасности и первая помощь.