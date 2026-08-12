Не ремонт, а спасение: Что изменить в квартире, чтобы пожилые родители жили самостоятельно и в комфорте

Безопасность передвижения, хорошее освещение, удобная кухня и ванная комната — всё это помогает пожилым людям безопасно справляться с повседневными делами самостоятельно. Эрготерапевт клиники ранней реабилитации «Три сестры» Ольга Колесникович в беседе с Life.ru рассказала, как адаптировать квартиру для пожилых родителей.

Скользкие ковры, высокие пороги, провода на полу, плохое освещение — всё это значительно повышает риск падений. А профилактика падений у пожилых людей — одна из важнейших задач. Ольга Колесникович Эрготерапевт клиники ранней реабилитации «Три сестры»

С возрастом человеку требуется значительно больше света. Основные зоны квартиры важно освещать равномерно, без резких теней. Полезно установить ночники с датчиками движения или автоматическую подсветку на пути от кровати до туалета — это снижает риск падения ночью и помогает человеку чувствовать себя увереннее.

На кухне важно организовать пространство так, чтобы человеку не приходилось тянуться, высоко поднимать руки или наклоняться. Тарелки, кружки, чайник, крупы и специи лучше разместить на уровне груди или пояса — в выдвижных ящиках или шкафах с выкатными системами хранения. Также помогут вращающиеся органайзеры для угловых шкафов, выдвижные корзины и контейнеры с ручками.

Если человеку трудно удерживать тяжёлую посуду, стоит заменить чугунные кастрюли и сковороды на более лёгкие модели, а большой чайник — на компактный электрический чайник с небольшим объёмом воды или термопот. Для людей со сниженной силой кистей существуют открыватели для банок и бутылок, нескользящие коврики, тарелки с присосками, утолщённые ручки для столовых приборов и ножи с эргономичной рукояткой. Такие приспособления позволяют человеку продолжать самостоятельно готовить и чувствовать уверенность в своих силах.

В ванной комнате также важно снизить риск падений. Поручни возле унитаза и в душевой, устойчивый стул для мытья, а иногда и более высокий стульчак помогают безопасно выполнять привычные действия.

«В эрготерапии мы всегда стремимся не заменить активность человека своей помощью, а создать условия, в которых он сможет справляться сам», — пояснила Колесникович.

Дети пожилых родителей часто начинают делать за них всё: готовить еду, одевать, убирать квартиру. Однако чрезмерная забота может ускорить потерю самостоятельности. Если человек способен сам приготовить простой завтрак, налить себе чай, застегнуть рубашку или полить цветы, важно оставить ему эту возможность. Повседневные бытовые действия — это ежедневная тренировка, которая помогает поддерживать не только силу и координацию движений, но и чувство собственного достоинства.

«Иногда достаточно переставить мебель, улучшить освещение, убрать лишние препятствия или подобрать простое приспособление для одевания, чтобы человек снова почувствовал уверенность в своих силах», — резюмировала Колесникович.

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