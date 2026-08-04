Феншуй за деньги: Россияне стали чаще нанимать специалистов по расхламлению жилья

Россияне всё чаще нанимают специалистов, которые помогают расхламить жильё и выстроить удобную систему хранения. Спрос на такие услуги и смежные направления в 2026 году продолжает расти, сообщает RG.ru со ссылкой на экспертов рынка.

Организатор пространства не просто раскладывает вещи по коробкам. Он изучает привычки клиента, выясняет причины постоянного беспорядка и адаптирует квартиру, офис или домашний кабинет под конкретный образ жизни.

«Сегодня это эксперт, чья работа лежит на стыке психологии, системного менеджмента и эргономики. Если говорить официально, специалист по организации пространства, или организатор-коуч, — это профессионал, который помогает оптимизировать физическую среду для повышения качества жизни и продуктивности», — отметила доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова.

Час работы такого эксперта стоит в среднем от 1000 до 3500 рублей. Экспресс-консультация обойдётся минимум в 500 рублей, онлайн-проект — от 5000, а сопровождение переезда под ключ — примерно в 35–50 тысяч.

Популярность профессии связывают с дорогой недвижимостью, дефицитом времени, удалённой занятостью и избытком покупок с маркетплейсов. Владельцы жилья всё чаще понимают, что хранить ненужные вещи на дорогостоящих квадратных метрах невыгодно.

Основными клиентами остаются семьи с детьми и женщины от 25 до 50 лет, однако услугой также пользуются фрилансеры, предприниматели и молодые арендаторы.

Таким образом, эти специалисты не просто наводят в доме порядок, а собирают пространство в соответствии с привычками и образом жизни клиента.

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