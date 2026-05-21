Ковёр на стену и хрусталь в сервант: В Россию вернулась мода на «бабушкины интерьеры»

В России набирает популярность тренд на «бабушкины интерьеры». Россияне всё чаще обставляют квартиры элементами советского декора: вешают ковры на стены, покупают старые абажуры, превращая винтажные вещи в арт-объекты.

Дизайнер интерьера Мария Боровская в беседе с «Радио 1» объяснила, что тенденция связана со стилем mid-century, который до сих пор остаётся востребованным.

«У нас в офисе стоят старые кресла от моей бабушки — мы их обновили, перетянули новой тканью, дали им новую жизнь. Они попадают в современный интерьер, абсолютно не связанный с той эпохой», — рассказала эксперт.

Главное, по её словам, — действовать со вкусом.

«Есть ощущение, что мы хотим вернуть что-то тёплое и нежное, детское от бабушек. Но этот стиль считается модным сейчас во всём мире», — отметила Боровская.

