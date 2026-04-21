Джапанди — новый сканди: Россиян достал минимализм в квартирах

Во всём мире усиливается интерес к восточной эстетике, и Россия не стала исключением. За последние два года популярность азиатских архитектурных решений среди пользователей выросла на 63%. Одновременно увеличивается запрос на дизайн интерьера и общественных пространств в японской и китайской стилистике, говорится в исследовании October Group.

Так, рост интереса к японскому направлению вырос на 15%, а к китайскому — на 14%. Отличительными чертами современной азиатской архитектуры являются лаконичность, связь с природой через естественные формы и натуральные материалы. При этом если японские архитекторы в большей степени ориентируются на предельную чистоту линий, асимметрию форм и нейтральную цветовую палитру, то в китайской архитектуре используется больше цвета, в том числе традиционных для этой страны красных оттенков.

Гораздо сильнее интерес проявляется в оформлении интерьеров. В России, по данным October Group, число запросов по интерьерному стилю джапанди за два года выросло на 73%, в то время как интерес к чистому сканди без восточных ноток, долгое время господствовавшему среди дизайнерских трендов, за этот же период сократился на 36%.

Растёт внимание и к философии ваби-саби (+22%), основанной на принятии несовершенства, и уюту естественных форм и материалов, а также к стилю шинуазри (+21%) с его интерпретациями традиционного китайского интерьера, природными оттенками и эстетикой «тихой роскоши».

Увеличивается спрос и на конкретные решения: например, перегородки сёдзи стали искать на 53% чаще. До 20% новых проектов в сфере дизайна включают элементы из бамбука.

«Мы также видим рост интереса к открытым территориям в восточном стиле. Например, интерес к дзен-пространствам во дворах за два года вырос на 101%. Кроме того, на 19% увеличился интерес к садам камней, которые также являются частью японского ландшафтного дизайна», — рассказывает директор по маркетингу October Group Евгений Межевикин.

