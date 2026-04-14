Россияне устали от синдрома серых интерьеров и готовы раскрасить квартиры. Советы дизайнера

Ещё недавно серо-бежевые интерьеры считались универсальным решением: нейтрально, аккуратно, «дорого выглядит» и точно не надоест. Но сегодня этот подход теряет популярность. Люди всё чаще выбирают более тёплые и живые пространства с характером. Об этом рассказала Life.ru дизайнер Level Group Ольга Мануковская.

По данным опроса девелопера Level Group, каждая третья женщина в России (31%) выбирала пастельные и нейтральные оттенки под влиянием соцсетей — и позже жалела об этом. После ремонта квартира выглядит красиво, «как в каталоге», но жить в ней некомфортно: пространство не радует, а утомляет. Так проявляется синдром серого интерьера — «спокойный» дизайн начинает работать против владельца.

Почему нейтральная база перестаёт работать

Серый и бежевый изначально задумывались как фон, который подчёркивает детали. Но тренд на минимализм со временем упростился до крайности: в одной гамме стали оформлять всё — от стен до декора. В результате интерьер становится плоским: без контраста, глубины и ритма. Глазу не за что зацепиться, а мозг не получает визуальной стимуляции.

Сначала это воспринимается как спокойствие. Но со временем возникает обратный эффект: ощущение пустоты, усталость, снижение концентрации и даже раздражение без видимой причины. Особенно это заметно на фоне роста удалённой работы, когда дом стал не только местом отдыха, но и рабочим пространством. Ольга Мануковская Дизайнер Level Group

Минимализм действительно принёс в интерьеры порядок и лёгкость. Но в массовом исполнении он превратился в упрощённую формулу: «чем нейтральнее — тем лучше». В итоге появились обезличенные пространства, которые хорошо смотрятся на фото, но в жизни кажутся холодными и «неживыми».

Страх ошибиться — главная причина

Одна из ключевых причин «серых» интерьеров — страх выйти за рамки. Люди боятся ошибиться с цветом, сделать слишком ярко, не угадать с сочетаниями. В результате выбирается максимально безопасный вариант.

Такой интерьер не раздражает — но и не даёт эмоций. Со временем именно это и начинает вызывать дискомфорт.

Если квартира кажется скучной, несмотря на свежий ремонт, и возникает ощущение пустоты, проблема, скорее всего, не в самом ремонте, а в его «стерильности».

Как оживить интерьер без ремонта

Полностью переделывать пространство не нужно. Достаточно добавить акценты. Иногда хватает одного элемента — кресла, штор или картины.

«Тёплые оттенки — горчичный, терракотовый, шоколадный, древесный — добавляют уюта. Холодные и насыщенные — бирюзовый, изумрудный, глубокий синий — дают контраст. Фиолетовый, бордовый, лавандовый добавляют глубину и мягкость. Даже у бежевого есть десятки вариаций — можно сделать его теплее или насыщеннее», — отмечает дизайнер.

Не менее важны фактуры. Дерево, текстиль, камень добавляют глубину даже без ярких цветов. Растения тоже работают на «оживление» пространства — особенно если использовать их как полноценный элемент интерьера: в кашпо, напольных стойках или вертикальном озеленении.

И ещё один простой приём — добавить в интерьер личные вещи: книги, предметы с историей, декор. Это убирает ощущение «витринного» пространства и делает его живым.

Сегодня людям уже недостаточно, чтобы квартира просто выглядела красиво. Важно, чтобы в ней было комфортно жить. Оптимальный вариант — баланс: нейтральная база плюс цвет, фактуры и детали, которые делают пространство индивидуальным.

Ранее Life.ru писал, что при покупке квартиры многие сначала выбирают жильё, а уже потом оценивают финансовые возможности. Эксперты советуют действовать наоборот: сначала рассчитать бюджет, проверить стабильность дохода и получить одобрение банка, и только после этого искать подходящий вариант.