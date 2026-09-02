Не «в крысу», а ради порядка: Юрист и этикетолог ответили, как заставить соседей убрать вещи из коридора

Заваленный вещами общий коридор на этаже нарушает правила пожарной безопасности, поэтому лучший способ навести порядок — не выяснять отношения лично, а обратиться в надзорные органы. Об этом рассказали Life.ru адвокат Андрей Алешкин и эксперт по этикету Надежда Коломацкая.

По словам адвоката, любые предметы на путях эвакуации под запретом — сюда попадают велосипеды, коляски, ящики с овощами и фруктами. Такие проходы нужны для того, чтобы люди могли безопасно покинуть дом при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Бороться с нарушителями, как отмечает Алешкин, совсем несложно. Можно написать жалобу в управляющую компанию, чтобы за порядком следили её сотрудники. А если известен номер квартиры конкретного соседа, стоит сразу пожаловаться на него в пожарную инспекцию.

Прямо на него написать в пожарную инспекцию, что такой-то собственник нарушает правила пожарной безопасности, загромождает и захламляет пути эвакуации. Вот и всё, будет ему «привет»: хороший штраф для начала, и всё ещё уберёт. Андрей Алешкин Адвокат

С хамоватыми соседями договариваться он не советует. По мнению юриста, действовать надо строго в правовом поле — то есть обращаться в орган государственного пожарного надзора, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. Если соседей жалко, можно начать с жалобы в УК, если нет — писать напрямую на них.

По словам Коломацкой, когда соседи занимают общую территорию дома, прямого противостояния лучше избегать. Ссора с людьми, с которыми и так нет тёплых отношений, только ухудшит ситуацию и сделает жизнь в доме некомфортной для всех.

Самым разумным шагом будет не бежать разбираться лично, а привлечь к решению вопроса третьих лиц. Надежда Коломацкая Эксперт по этикету

Под третьими лицами она понимает управляющую компанию и другие органы, которые по закону и договору отвечают за порядок на придомовой территории.

Первым делом стоит зафиксировать нарушение. Коломацкая советует сделать несколько снимков, где видно, что и как стоит в общей зоне. Затем нужно составить письменное обращение в УК, указать, что действия соседей нарушают правила пользования общим имуществом, и попросить принять меры.

Заявление лучше подавать официально, с регистрацией входящего номера. Так фиксируется сам факт нарушения и создаётся юридическая основа для реакции. Кроме того, письменный формат обязывает управляющую компанию дать ответ о том, что именно было сделано и с каким результатом.

Такой подход, по словам эксперта, исключает личную вражду, перекладывает ответственность на тех, кому она принадлежит по закону, и оставляет документ на случай повторения ситуации.

Коломацкая подчеркнула, что действовать нужно по иерархии: сначала УК, а если она бездействует, можно жаловаться в вышестоящие инстанции. При этом важно открыто заявлять о своей позиции и брать на себя ответственность за обращение. По её мнению, попытки навести порядок нельзя называть доносом, а вот захламлять общее имущество это как раз поступок «в крысу».

Ранее Life.ru рассказывал, что владельцев квартир с 1 сентября ждут сразу несколько изменений в сфере ЖКХ. Как отметил депутат Госдумы Никита Чаплин, новые правила коснутся работы управляющих компаний, общих собраний жильцов и цифрового взаимодействия с коммунальными службами. По его словам, нововведения усилят контроль собственников за управлением домом и сделают работу УК более прозрачной.