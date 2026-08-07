Кондиционеры без бюрократии и контроль над УК: Депутат назвал новые права жильцов с 1 сентября

Владельцев квартир с 1 сентября ждёт сразу несколько важных изменений. Новые правила коснутся работы управляющих компаний, общих собраний жильцов и цифрового взаимодействия с коммунальными службами. Об этом рассказал в беседе с Life.ru член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

С 1 сентября 2026 года в жилищно-коммунальной сфере вступают в силу сразу несколько важных изменений, которые усилят контроль собственников за управлением домом и сделают работу управляющих компаний более прозрачной, отметил он.

Первое и, на мой взгляд, самое значимое изменение касается приёмки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Теперь Минстрой установил единый регламент оформления актов выполненных работ Никита Чаплин Депутат

«Первое и, на мой взгляд, самое значимое изменение касается приёмки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Теперь Минстрой установил единый регламент оформления актов выполненных работ», — указал депутат.

Так, у управляющих организаций появится чёткий алгоритм: в какие сроки они должны составить акт, как направить его в совет дома и сколько времени даётся на подписание или на мотивированный отказ.

Раньше порядок часто прописывали только в договоре управления, и это порождало споры. Теперь у собственников появился прозрачный инструмент контроля. Если управляющая компания отчиталась об уборке подъезда или ремонте кровли, можно проверить по акту, действительно ли работы выполнены в срок и в полном объёме.

Второе изменение касается советов многоквартирных домов. Теперь протокол общего собрания, где фиксируется избрание членов совета, должны подписать не только инициаторы, но и сами избранные члены совета. Это повышает ответственность: человек осознанно подтверждает свою роль и берёт на себя обязательства перед соседями.

Также общее собрание теперь вправе принять решение, что председатель совета будет исполнять свои полномочия не единолично, а совместно с другими членами совета. Это особенно актуально для крупных домов, где одному человеку сложно охватить все задачи — от контроля за подъездами и двором до взаимодействия с управляющей компанией, пояснил парламентарий.

Третье нововведение упрощает процедуру голосования по вопросам распоряжения общим имуществом. Теперь для многих таких вопросов достаточно простого большинства голосов собственников — более 50%. Например, чтобы разрешить соседу установить кондиционер на фасаде или спутниковую антенну, больше не нужно собирать две трети голосов, отметил собеседник.

Однако если общее имущество планируется передать в пользование третьим лицам — например, сдать подвал под магазин или разместить на фасаде рекламу — здесь по-прежнему потребуется квалифицированное большинство не менее двух третей голосов.

Наконец, с 1 сентября вводится обязательное назначение администратора при проведении общих собраний в очно-заочной или заочной форме. Это ответственное лицо — инициатор собрания, собственник или управляющая организация, которое получает доступ к ГИС ЖКХ для проведения голосования и фиксации результатов. Такая мера призвана повысить прозрачность процесса и снизить риск фальсификаций. Никита Чаплин Депутат

Также жителям многоквартирных домов станет проще взаимодействовать с управляющей компанией. С 1 сентября через национальный мессенджер «Макс» можно будет направлять обращения и записываться на приём в управляющую организацию. Все сообщения и ответы будут фиксироваться в цифровом формате, что упрощает контроль, утверждает Чаплин.

«В целом все эти изменения направлены на то, чтобы сделать управление многоквартирными домами более прозрачным, а роль собственников — более активной и осознанной. Жильцы получают больше инструментов, чтобы реально влиять на ситуацию в доме и контролировать расходование средств», — считает он.

Однако вместе с новыми правами появляются и новые обязанности: собственникам придётся внимательнее изучать протоколы собраний и акты приёмки, а управляющим организациям — адаптировать внутренние процессы под новые требования.

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