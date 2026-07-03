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Регион
3 июля, 11:43

В Тюмени коммунальные чиновники пересели на велосипеды

В Тюмени чиновники ЖКХ будут проверять ремонт теплотрасс на велосипедах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коммунальные руководители Тюмени решили радикально сменить формат работы. Руководство департамента ЖКХ планирует инспектировать масштабные раскопки и ремонт теплотрасс не на служебных автомобилях, а на велосипедах. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к коммунальной сфере региона.

Такой спортивный подход к инспекциям станет для тюменского истеблишмента абсолютным новшеством. Ожидается, что первый экологичный велорейд состоится уже на следующей неделе.

Чиновники намерены лично объезжать проблемные участки, оценивая ход работ с двухколёсного транспорта. Это позволит оперативнее добираться до мест раскопок и одновременно подавать пример экологичного отношения к городской среде.

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Ранее Life.ru рассказывал, что чиновники британского Минобразования за бюджетный счёт играли в GTA V. Проект вела правительственная лаборатория: госслужащие подключались к сессиям GTA Online, следили за игроками и обсуждали с ними личный опыт в виртуальной среде. В лаборатории полагали, что подобный формат создаёт «эмоционально безопасную» обстановку для откровенных бесед.

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Юрий Лысенко
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