В Великобритании чиновников отправили рубиться в GTA ради изучения граждан

Британских госслужащих заподозрили в нестандартном подходе к работе. Сотрудники Министерства образования Великобритании участвовали в онлайн-исследованиях на платформе GTA V и получали за это оплату, сообщает The Telegraph.

Проект проводила Правительственная лаборатория (Policy Lab) — экспериментальная структура в составе госслужбы, тестирующая новые подходы к разработке политики. В рамках эксперимента чиновники подключались к игрокам GTA Online, наблюдали за их действиями и обсуждали личный опыт в неформальной обстановке. Цель — изучить «жизненный опыт» людей через взаимодействие в виртуальной среде.

Игры серии GTA известны высокой степенью свободы и включают миссии с элементами насилия, ограблениями и другими криминальными сюжетами. Однако в лаборатории считали, что участие в видеоигре помогает участникам чувствовать себя более свободно и обсуждать личный опыт в «эмоционально безопасной среде».

Помимо GTA, лаборатория использовала мастер-классы по лепке из глины и завязыванию узлов, а также привлекала художников для создания портретов получателей социальных пособий. Проект реализовали в декабре 2024 года за счёт бюджета.

Ранее стамбульская группировка «Касперы» вербовала подростков через видеоигры GTA и Fortnite, обещая выплаты за участие в убийствах и наркоторговле, но деньги часто не выплачивала. По делу задержаны 223 человека, 145 арестованы, среди них как минимум 20 несовершеннолетних.