Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 11:25

В Великобритании чиновников отправили рубиться в GTA ради изучения граждан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Lagoa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Lagoa

Британских госслужащих заподозрили в нестандартном подходе к работе. Сотрудники Министерства образования Великобритании участвовали в онлайн-исследованиях на платформе GTA V и получали за это оплату, сообщает The Telegraph.

Проект проводила Правительственная лаборатория (Policy Lab) — экспериментальная структура в составе госслужбы, тестирующая новые подходы к разработке политики. В рамках эксперимента чиновники подключались к игрокам GTA Online, наблюдали за их действиями и обсуждали личный опыт в неформальной обстановке. Цель — изучить «жизненный опыт» людей через взаимодействие в виртуальной среде.

Игры серии GTA известны высокой степенью свободы и включают миссии с элементами насилия, ограблениями и другими криминальными сюжетами. Однако в лаборатории считали, что участие в видеоигре помогает участникам чувствовать себя более свободно и обсуждать личный опыт в «эмоционально безопасной среде».

Помимо GTA, лаборатория использовала мастер-классы по лепке из глины и завязыванию узлов, а также привлекала художников для создания портретов получателей социальных пособий. Проект реализовали в декабре 2024 года за счёт бюджета.

Владелец Rockstar Games подтвердил дату выхода GTA VI до конца 2026 года
Владелец Rockstar Games подтвердил дату выхода GTA VI до конца 2026 года

Ранее стамбульская группировка «Касперы» вербовала подростков через видеоигры GTA и Fortnite, обещая выплаты за участие в убийствах и наркоторговле, но деньги часто не выплачивала. По делу задержаны 223 человека, 145 арестованы, среди них как минимум 20 несовершеннолетних.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Великобритания
  • GTA
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar