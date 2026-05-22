Владелец Rockstar Games подтвердил дату выхода GTA VI до конца 2026 года

Корпорация Take-Two Interactive, владеющая студией Rockstar Games, подтвердила, что Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года. Объявление вызвало рост акций компании на 8%, сообщает Reuters.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник отметил, что финансовые показатели компании за 2026 год оказались выше прогнозов по всем направлениям. Он выразил уверенность, что успех GTA VI и других проектов компании позволит в 2027 финансовом году установить новые рекорды операционной эффективности.

Аналитики ожидают, что игра станет «дойной коровой» Take-Two: продажи могут достичь миллионов копий, а доходы — миллиардов долларов уже в первые дни после релиза.

Первоначально релиз ожидался осенью 2025 года, затем дату сдвинули на май 2026-го, но фанатам придётся ждать ещё полгода до 19 ноября 2026 года. В компании подчёркивали, что дополнительное время было необходимо разработчикам для доведения проекта до высокого уровня качества, которого ждут игроки.