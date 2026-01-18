Rockstar может позволить фанату сыграть в GTA VI до релиза из-за онкологии

Компания Rockstar Games, судя по всему, может позволить одному фанату сыграть в Grand Theft Auto VI до официального релиза из-за его тяжёлого заболевания. Информацию о возможной ранней игре сообщил сотрудник Ubisoft Toronto Энтони Армстронг в LinkedIn.

Он обратился к коллегам из Rockstar и индустрии, рассказав о родственнике, которому диагностировали рак и дали 6–12 месяцев жизни. Мечтой больного было сыграть в GTA VI, и он готов подписать соглашение о неразглашении и приехать в студию, так как живёт рядом.

Официального ответа от Rockstar на призыв Армстронга не последовало, но позже разработчики дополнили пост, заявив, что у автора есть «отличные новости» после общения со студией. Вероятно, фанат всё же получит возможность поиграть в GTA VI до релиза.

Ранее компания Rockstar Games, входящая в Take-Two Interactive, объявила о новом переносе релиза Grand Theft Auto VI. Изначально игру ожидали осенью 2025 года, затем дату сдвинули на май 2026-го, а теперь фанатам придётся ждать до 19 ноября 2026 года.