20 сентября, 04:59

В США запустят курс истории на основе серии игр GTA

GTA. Обложка © rockstargames

Университет Теннеси введёт курс истории, основанный на видеоигровой серии Grand Theft Auto. Об этом пишет издание IGN.

Профессор Торе Олссон будет использовать игры франшизы как инструмент для изучения социальных и культурных процессов в США с 1980-х годов. По его мнению, GTA, наряду с Red Dead Redemption 2 и Ghost of Tsushima, положительно влияет на восприятие игроками исторических периодов и географических локаций.

Олссон подчеркнул, что миллионы людей по всему миру формируют представление о современной Америке через призму вымышленных городов Лос-Сантос и Либерти-Сити, вдохновлённых Лос-Анджелесом и Нью-Йорком.

Ранее компания Rockstar Games объявила о наборе специалистов для локализации долгожданной GTA VI на множество языков, в том числе и русский. Компания ищет эксперта по локализации маркетинговых материалов. В задачи кандидата будет входить консультирование команды для гарантии точности перевода, контроль качества готовых продуктов на соответствие высоким стандартам и активное сотрудничество с разработчиками.

Артём Гапоненко
