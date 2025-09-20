В США запустят курс истории на основе серии игр GTA

Университет Теннеси введёт курс истории, основанный на видеоигровой серии Grand Theft Auto. Об этом пишет издание IGN.

Профессор Торе Олссон будет использовать игры франшизы как инструмент для изучения социальных и культурных процессов в США с 1980-х годов. По его мнению, GTA, наряду с Red Dead Redemption 2 и Ghost of Tsushima, положительно влияет на восприятие игроками исторических периодов и географических локаций.

Олссон подчеркнул, что миллионы людей по всему миру формируют представление о современной Америке через призму вымышленных городов Лос-Сантос и Либерти-Сити, вдохновлённых Лос-Анджелесом и Нью-Йорком.