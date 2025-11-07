Компания Rockstar Games (входит в Take-Two Interactive) объявила о новом переносе выхода долгожданной игры Grand Theft Auto VI. Первоначально релиз ожидался осенью 2025 года, затем дату сдвинули на май 2026-го, а теперь фанатам придётся ждать ещё полгода до 19 ноября 2026 года.

В компании подчеркнули, что дополнительное время необходимо разработчикам для доведения проекта до высокого уровня качества, которого ждут игроки.

GTA 6 остаётся одной из самых ожидаемых игр, и эксперты прогнозируют, что она может стать одной из самых продаваемых в истории, сообщает агентство Bloomberg. Rockstar Games обещает игрокам достойный уровень детализации и проработки мира.

В 2025 году Rockstar объявила о переносе релиза. На ноябрь 2026-го актуальная дата выхода GTA 6 — 19 ноября 2026 года вместе с платформами и предзагрузкой указана в справочнике Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что в США откроют курс истории на основе серии GTA. Университет Теннесси будет использовать игры франшизы для изучения социальных и культурных процессов с 1980-х годов. Преподаватели считают, что GTA помогает игрокам лучше понять историю и географию США.