GTA 6 вышла 19 ноября 2026 года: время запуска, платформы, цена и как начать играть Оглавление GTA 6 уже вышла? Когда начался релиз 19 ноября 2026 года Во сколько запускается GTA 6 по московскому времени: таблица регионов На каких платформах доступна GTA 6 Как скачать GTA 6: предзагрузка, размер и ошибка запуска GTA 6 на диске или по коду: что в коробке Сколько стоит GTA 6: Standard и Ultimate Edition Можно ли купить и запустить GTA 6 из России О чём GTA 6: Джейсон, Лусия и Леонида Когда GTA 6 выйдет на ПК и что известно об онлайн-режиме GTA 6 — ответы на частые вопросы GTA 6 вышла 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. Время запуска по Москве, предзагрузка до 212 ГБ, цена, версии, покупка из России и дата ПК-релиза. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В разных регионах доступ открывается в полночь по местному времени: первые игроки в Новой Зеландии и Австралии получили возможность запустить игру ещё 18 ноября по Москве. Предзагрузка открыта с 10 ноября, а для установки может потребоваться до 212 ГБ свободного места. Версия для ПК пока не анонсирована. Life.ru собрал официальные сведения Rockstar Games о запуске GTA 6, времени разблокировки, изданиях, цене и ограничениях покупки из России.

GTA 6 уже вышла? Когда начался релиз 19 ноября 2026 года

Дата выхода GTA 6: 19 ноября 2026 года. Фото © Youtube / Rockstar Games

Да. Дата релиза GTA 6 — 19 ноября 2026 года. Rockstar Games выпускает консольную версию по часовым поясам: игра разблокируется в 00:00 местного времени соответствующего региона. Поэтому запуск в Новой Зеландии наступил 18 ноября в 14:00 по московскому времени, а в Японии — 18 ноября в 18:00 мск. В России календарная дата релиза уже наступила, но доступ у конкретного покупателя определяется регионом магазина и приобретённой версии, а не только его физическим местоположением.

Официальная дата неоднократно менялась: после первоначальных планов на 2025 год студия называла 26 мая 2026-го, затем перенесла релиз на 19 ноября 2026 года. На 19 ноября последние официальные сообщения Rockstar подтверждают ноябрьский запуск; предположения о новом переносе не являются подтверждёнными фактами.

Во сколько запускается GTA 6 по московскому времени: таблица регионов

Единого времени «GTA 6 выйдет в 00:00 по Москве» для всех аккаунтов нет. Ниже — перевод местной полуночи 19 ноября в московское время. Для PS5 решающее значение имеет регион PlayStation Store; для Xbox перед запуском следует свериться с таймером в Microsoft Store.

Новая Зеландия — 18 ноября, 14:00

Австралия (Сидней) — 18 ноября, 16:00

Япония и Южная Корея — 18 ноября, 18:00

Индия — 18 ноября, 21:30

Турция — 19 ноября, 00:00

Украина и Финляндия — 19 ноября, 01:00

Польша, Германия, Франция — 19 ноября, 02:00

Великобритания — 19 ноября, 03:00

США, восточное побережье — 19 ноября, 08:00

Данные в таблице — перевод времени регионального релиза в МСК, а не обещание, что любое устройство с настройкой данного часового пояса автоматически запустит игру. В странах с несколькими часовыми поясами время может отличаться. Самый надёжный ориентир — время разблокировки в библиотеке купленной версии на консоли.

Life.ru отдельно рассказывал, как GTA VI первой стала доступна игрокам в Новой Зеландии.

На каких платформах доступна GTA 6

Предзагрузка GTA 6 и объём игры на диске. Фото © Youtube / Rockstar Games

На старте Rockstar выпустила GTA 6 для PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X и Xbox Series S. Нативных версий для PS4 и Xbox One не анонсировали. Для Xbox One компания описывает возможность доступа через Xbox Cloud Gaming в поддерживаемых условиях — это не отдельная версия игры для старой консоли.

Rockstar заявляет целевую производительность 30 кадров в секунду на консолях и визуальные улучшения PS5 Pro, включая PSSR и тени с трассировкой лучей. Указанные характеристики — сведения разработчика, а не независимые результаты технического тестирования всех устройств.

PlayStation 5 / PS5 Pro — релиз 19 ноября; цифровая версия и код в коробке

Xbox Series X|S — релиз 19 ноября; цифровая версия и код в коробке

ПК (Windows) — дата выхода и требования официально не названы

PlayStation 4 — нативная версия не объявлена

Xbox One — нативная версия не объявлена; возможен облачный доступ при наличии поддержки

Как скачать GTA 6: предзагрузка, размер и ошибка запуска

Джейсон и Лусия: главные герои GTA 6. Фото © Youtube / Rockstar Games

Предзагрузка цифровой версии стартовала 10 ноября 2026 года. На PS5 она открывалась в полночь по местному времени, а на Xbox Series X|S — в 00:00 GMT, то есть в 03:00 по Москве. В сообщении Rockstar указан объём до 212 ГБ — это рекомендуемый запас свободного места; размер конкретной загрузки и обновлений может отличаться.

О старте предзагрузки GTA VI 10 ноября мы сообщали в отдельной новости.

Если GTA 6 уже куплена, но загрузка или запуск не работают, проверьте:

Правильно ли выполнен вход в учётную запись, на которой приобретена игра, и доступна ли она в библиотеке. Хватает ли свободного места и установлены ли обновления консоли. Завершилась ли загрузка игры и необходимых файлов. Наступило ли время разблокировки для региона покупки, а не только по местным часам. Есть ли сообщение об ошибке от PlayStation Network, Xbox или сервера магазина; не путайте проблемы подключения с переносом мирового релиза.

Если консоль предлагает «Купить» вместо «Играть», сначала проверьте лицензию и регион аккаунта. Не приобретайте игру повторно, пока не выясните причину.

На фоне релиза Life.ru сообщал о схеме обмана покупателей игр и подписок.

GTA 6 на диске или по коду: что в коробке

Вайс-Сити и штат Леонида в GTA 6. Фото © Youtube / Rockstar Games

Rockstar сообщает, что физическая версия GTA 6 продаётся как code-in-box: покупатель получает коробку с кодом для цифровой загрузки, диска внутри нет. Такие коробочные варианты стали доступны у продавцов с 12 ноября. Активация кода и скачивание могут зависеть от региона учётной записи и условий магазина.

Сколько стоит GTA 6: Standard и Ultimate Edition

Издания GTA 6: Standard и Ultimate. Фото © Youtube / Rockstar Games

В официальном американском анонсе Take-Two указаны 79,99 доллара за Standard Edition и 99,99 доллара за Ultimate Edition. Цены в иных регионах, налоги и доступность покупки зависят от конкретного магазина. Единой официальной цены в рублях для российского рынка на основании этих цифр нет.

Инфографика © Life.ru

Для владельцев Standard предусмотрена отдельная возможность купить повышение до Ultimate. Согласно условиям Rockstar, подходящие покупки до 20 ноября 2026 года могут включать Vintage Vice City Pack; для цифровых приобретений также заявлен месяц GTA+. При покупке кода у стороннего продавца следует проверить, какие именно бонусы передаются и активируются.

До релиза Life.ru рассказывал об аналитической оценке предзаказов GTA VI; Rockstar эти показатели официально не подтверждала.

Можно ли купить и запустить GTA 6 из России

Доступность магазина и способов оплаты для российских учётных записей может быть ограничена. Важнее всего проверить регион аккаунта, регион ключа и условия активации, прежде чем перечислять деньги. Rockstar предупреждает, что коды PlayStation могут быть привязаны к конкретным регионам; для Xbox в справке указано отсутствие региональной блокировки кодов, но это не гарантирует успешную оплату и получение игры через любой российский магазин.

Не передавайте посредникам пароль от аккаунта, коды двухфакторной авторизации или данные банковской карты. Покупка «аккаунта с игрой» — не то же самое, что лицензия на собственную учётную запись. Уточните у продавца условия возврата, регион и тип цифрового продукта. Конкретная цена в рублях у посредника не является официальной ценой Rockstar.

Ранее Life.ru писал о сообщениях о блокировках новозеландских аккаунтов PSN, приобретённых ради раннего доступа.

О чём GTA 6: Джейсон, Лусия и Леонида

GTA 6 на ПК и как скачать из России. Фото © Youtube / Rockstar Games

Действие новой части происходит в вымышленном американском штате Леонида, вдохновлённом Флоридой. В центре сюжета — Джейсон Дюваль и Лусия Каминос. После неудачно провернутого дела герои оказываются внутри криминального заговора и вынуждены действовать вместе. Среди ключевых локаций — современный Вайс-Сити и окрестности. Rockstar представила трейлеры, расширенный показ и материалы о мире игры на официальном сайте. Детали, которых нет в этих материалах, не следует выдавать за подтверждённые механики или сюжетные повороты.

Когда GTA 6 выйдет на ПК и что известно об онлайн-режиме

Официальной даты GTA 6 на ПК на 19 ноября 2026 года нет. Rockstar не объявила системные требования, стоимость версии для Windows или срок её предзагрузки. Прогнозы «через полгода» и «через год» остаются предположениями. Не объявлена и самостоятельная дата выхода нового онлайн-режима GTA 6: действующая GTA Online связана с предыдущей GTA V.

GTA 6 — ответы на частые вопросы

GTA 6 уже вышла? Да. Официальная дата релиза на PS5 и Xbox Series X|S — 19 ноября 2026 года. В отдельных часовых поясах доступ открылся ещё 18 ноября по московскому времени.

Во сколько GTA 6 вышла по Москве? Зависит от региона магазина: для Турции это 00:00 мск 19 ноября, для Польши и Германии — 02:00 мск, для британского региона — 03:00 мск, для восточного побережья США — 08:00 мск.

Сколько весит GTA 6? Rockstar рекомендует до 212 ГБ свободного места; фактический объём зависит от платформы и обновлений.

Можно ли скачать GTA 6 заранее? Да, цифровая предзагрузка доступна с 10 ноября. Само скачивание не отменяет региональное время открытия игры.

В коробке GTA 6 есть диск? Нет, коробочная версия содержит цифровой код для скачивания.

Сколько стоит GTA 6? Официально объявлены американские цены $79,99 за Standard и $99,99 за Ultimate; для покупки в другой стране цена может отличаться.

Выйдет ли GTA 6 на PS4? Нативная версия для PS4 не анонсирована.

Когда выйдет GTA 6 на ПК? Подтверждённой даты нет.

Будет ли русский язык? В Rockstar Store русский указан в перечне поддерживаемых языков; конкретные параметры локализации нужно сверять с карточкой своей платформы. Подтверждения русской озвучки в официальных сведениях нет.

Подробнее о первых оценках GTA VI после запуска читайте в отдельной новости Life.ru.

*Актуально на 19 ноября 2026 года. Данные о запуске, платформах и предзагрузке приведены по сообщениям Rockstar Games и Take-Two. Динамические оценки пользователей и критиков в материал намеренно не включены: они быстро меняются и не являются условием начала продаж.

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