На фоне ожидания выхода GTA VI мошенническая группа похитила у пользователей 914 180 рублей всего за пять дней. Новую схему обмана с фальшивым магазином Play2Win раскрыли специалисты компании по информационной безопасности F6.

Злоумышленники замаскировали площадку под посредника по пополнению баланса зарубежных игровых сервисов. Покупателям предлагали минимальную наценку в размере 6–11%, а месячную подписку PlayStation Plus оценивали в 890 рублей. Годовой доступ обходился в 7298 рублей, причём зачислить средства обещали всего за три минуты.

Вместо оплаченной услуги пользователи рисковали остаться без денег и раскрыть реквизиты своих банковских карт. Преступники действовали по схеме «Мамонт», при которой жертву заманивают на поддельную страницу и побуждают самостоятельно совершить платёж. Потенциальных покупателей искали преимущественно в игровых сообществах и тематических чатах.

Особенность фальшивого магазина заключалась в возможности быстро менять его название и оформление, выдавая за разные легальные сервисы. При этом аферисты могли направить человека как на главную страницу ресурса, так и сразу к оплате выбранного товара. Старший аналитик F6 Мария Синицына объяснила повышенную уязвимость геймеров сильным эмоциональным желанием получить доступ к новым играм.

Сама GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК пока не анонсирована.

Чтобы не потерять деньги на сомнительном предложении, заранее проверьте покупку GTA 6 в России: платформы, цены и риски.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали предлагать россиянам дешёвые подписки на зарубежные онлайн-сервисы через чат-ботов, чтобы похищать деньги и банковские реквизиты. Преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников объяснял, что после выбора тарифа человека перенаправляют на поддельную страницу оплаты. В результате покупатель остаётся без обещанного доступа и теряет перечисленные средства.