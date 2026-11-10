Мошенники начали выманивать деньги у россиян через чат-ботов, предлагающих оформить подписки на популярные зарубежные сервисы по подозрительно низким ценам. О новой схеме обмана рассказал «Газете.Ru» преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По словам эксперта, злоумышленники обещают выгодно подключить платный доступ к нейросетям или премиальным функциям мессенджеров. Заинтересовавшемуся пользователю бот присылает ссылку на страницу оплаты, где нужно ввести данные банковской карты. Однако после перевода денег никакой подписки человек не получает.

Главная приманка — возможность сэкономить и получить услугу дешевле официальной стоимости. Именно на этом, по словам Рыбникова, и строится психологическая ловушка. Человек радуется выгодному предложению и зачастую даже не проверяет, на какой сайт его перенаправили.

При этом мошенники легко меняют легенду. Вместо дешёвой подписки могут предложить возврат средств, проверку аккаунта или специальные возможности сервиса. Цель остаётся прежней — заставить пользователя раскрыть платёжные реквизиты, пароли или коды подтверждения.

Особенно настороженно эксперт советует относиться к предложениям с искусственно созданной срочностью: обещаниям пожизненного доступа, огромных скидок по промокоду или сообщениям об ограниченном количестве мест. Опасны также просьбы прислать CVV-код, скриншот карты или подтвердить вход в аккаунт через сторонний сайт.

Если данные уже попали к мошенникам, Рыбников рекомендует немедленно заблокировать карту, даже если деньги ещё не списали. Также необходимо завершить подозрительные сеансы в мессенджере, сменить пароль, предупредить знакомых и сообщить о мошенническом боте администрации сервиса. Переписку и ссылки лучше сохранить для обращения в банк.