Мошенники начали использовать Telegram-ботов для кражи денег у пользователей, желающих приобрести подписки на зарубежные онлайн-сервисы. Под видом оформления ChatGPT Plus злоумышленники выманивают банковские реквизиты и списывают средства со счетов. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции России.

Аферисты создают специальные программы, внешне напоминающие легальные платёжные сервисы. Пользователям предлагают оформить платный доступ к популярной нейросети, после чего направляют на поддельную страницу оплаты.

На фальшивом сайте потенциальную жертву просят указать данные банковской карты. Получив конфиденциальную информацию, преступники используют её для хищения денег. При этом злоумышленники способны быстро менять легенду обмана. Так, один из ботов, первоначально предлагавший ChatGPT Plus, впоследствии переключился на продажу Telegram Premium по цене значительно ниже обычной.

Пользователям рекомендуют внимательно проверять платёжные ссылки и не передавать реквизиты сомнительным посредникам. У OpenAI нет официального Telegram-бота для оформления ChatGPT Plus — подписка приобретается через сайт или приложение сервиса.