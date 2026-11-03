Российские сотрудники начали получать подозрительные сообщения якобы от бухгалтерии с предложением оформить документы для индексации зарплаты. За обещанием прибавки могут скрываться фишинговые ссылки и вредоносные программы, способные похитить пароли, коды подтверждения и другие персональные данные. О новой схеме дистанционного мошенничества сообщили в МВД России, передаёт ТАСС.

Злоумышленники делают ставку на привычную рабочую переписку. В сообщениях говорится, что из-за повышения минимального размера оплаты труда необходимо оформить документы для пересмотра зарплаты. При этом получателю устанавливают конкретный срок выполнения поручения, создавая ощущение срочности и не оставляя времени на дополнительные проверки.

Чтобы письмо выглядело максимально убедительно, аферисты могут обращаться к человеку персонально. Например, отправлять файл или ссылку, в названии которых указаны фамилия и инициалы сотрудника. Из-за этого сообщение легко принять за настоящее распоряжение руководства или бухгалтерии.

Не менее опасными могут быть прикреплённые документы. Их открытие способно привести к установке вредоносного программного обеспечения на компьютер или смартфон. В результате устройство может оказаться под контролем злоумышленников, а личные и рабочие данные — под угрозой.

В МВД советуют не открывать неожиданные вложения и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они выглядят как обычные рабочие документы. Если сотруднику действительно необходимо оформить бумаги для индексации, информацию следует самостоятельно уточнить у бухгалтерии или руководителя через проверенные каналы связи.

Особенно насторожить должны незнакомый номер отправителя, непривычный аккаунт и требования выполнить поручение в течение нескольких часов. В таких ситуациях лучше потратить несколько минут на проверку, чем рисковать доступом к своим устройствам и персональным данным.

Ранее Life.ru писал, что телефонные аферисты продолжают использовать психологическое давление, чтобы заставить россиян добровольно передавать им деньги и конфиденциальные данные. Доцент Финансового университета объяснил, что преступники специально торопят собеседников, пугают блокировкой счетов или обещают неожиданную финансовую выгоду. Эксперт посоветовал не выполнять требования незнакомцев и самостоятельно связываться с банками и государственными организациями по официальным номерам.